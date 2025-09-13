Pomigliano Jazz 2025 chiude con “Young Jazz”: 100 studenti protagonisti

Un centinaio di giovani, dagli 8 ai 18 anni, provenienti da 14 istituti scolastici campani, ha dato vita all’Orchestra del Ritmo e dell’Improvvisazione, cuore pulsante del progetto Young Jazz Lab. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Pomigliano Jazz e finanziata dall’assessorato all’Istruzione della Regione Campania, ha sancito la chiusura della trentesima edizione della storica rassegna musicale campana.

Young Jazz Lab nasce con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al linguaggio musicale, e in particolare al jazz, attraverso un percorso che combina studio, pratica e creatività. I laboratori strumentali e di canto hanno permesso la formazione di un’Orchestra e di un Coro, aperti non solo a chi già suona o canta, ma anche a studenti senza esperienze pregresse.

Il progetto ha offerto un’esperienza unica di educazione musicale e condivisione, dimostrando come il jazz possa diventare veicolo di crescita culturale e sociale per le nuove generazioni. Un messaggio che chiude la trentesima edizione della rassegna con lo sguardo rivolto al futuro. IN ALTO IL VIDEO