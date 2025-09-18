Genova, bimbo di 7 anni precipita dalla finestra della scuola: è in condizioni critiche

Un grave incidente si è verificato nel quartiere Voltri di Genova, nella tarda mattinata di giovedì 18 settembre, quando un bambino di 7 anni è caduto dalla finestra al secondo piano della scuola primaria De Amicis di via Nicolò da Corte. Il piccolo è precipitato da circa tre metri ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini, dove si trova ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. La direzione sanitaria ha annunciato che il prossimo bollettino sarà diffuso in serata.

L’allarme è stato dato da una passante che ha assistito alla scena e che, sotto choc, è stata trasportata al Villa Scassi di Sampierdarena. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze della Croce Verde Praese e della Croce Rossa Ponente, oltre all’automedica Golf 1. Per consentire l’arrivo dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco, è stato momentaneamente chiuso il casello autostradale di Genova Pra’ in entrambe le direzioni. Il bambino è stato intubato prima del trasferimento.

La polizia di Stato sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato alla caduta del piccolo, affetto da autismo, mentre si trovava all’interno dell’istituto scolastico. Quello di oggi è il terzo episodio in Liguria in pochi giorni che riguarda minori caduti da balconi o finestre: altri due casi si erano già verificati a Cogorno e a Imperia.