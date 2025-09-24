HomeItalia

Droga, operazione “Fingerprints”: arresti e perquisizioni in Toscana, Campania, Lombardia, Abruzzo e Sicilia

di Redazione
scritto da Redazione

Scattati all’alba di oggi i provvedimenti dell’operazione Fingerprints: i carabinieri di Firenze, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, stanno eseguendo 12 misure cautelari personali e 20 perquisizioni in più province di Toscana, Campania, Lombardia, Abruzzo e Sicilia.

Contestata l’associazione a delinquere finalizzata al traffico transnazionale di stupefacenti. Oltre 100 carabinieri impegnati in simultanea, con l’appoggio dei reparti territorialmente competenti e il coordinamento del comando provinciale di Firenze.

Scrivici su Whatsapp
Benvenuto in Pupia. Come possiamo aiutarti?
Whatsapp
Redazione
Condividi con un amico