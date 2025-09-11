CampaniaCasaluceCaserta Prov.HomeItalia

Casaluce, operaio muore precipitando da un ponteggio in Abruzzo

Una caduta da oltre dodici metri ha spezzato la vita di Francesco Ortucci, 54 anni, originario di Casaluce, in provincia di Caserta. L’operaio è morto nella mattinata di ieri all’interno di un cantiere edile a Vittorito, in provincia dell’Aquila, dove erano in corso lavori post-sisma. La dinamica della tragedia è ancora al vaglio degli inquirenti, tra le ipotesi anche quella di un malore improvviso.

Il dramma in cantiere – L’incidente si è verificato intorno alle ore 10. L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono giunti i sanitari del 118, anche con l’ausilio dell’elicottero, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Indagini in corso – Per chiarire con esattezza le cause dell’incidente è stata disposta l’autopsia. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sulmona, il procuratore della Repubblica Luciano D’Angelo, il Nucleo Ispettorato del Lavoro dell’Aquila e gli ispettori della Asl. I rilievi mirano ad accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il cordoglio di due comunità – La notizia della morte di Ortucci ha scosso profondamente sia Vittorito che la comunità di Casaluce, dove l’operaio era molto conosciuto. Stimato per la sua serietà e dedizione al lavoro, Ortucci lascia un vuoto incolmabile tra colleghi, amici e familiari.

