ADCC 2025, il retail dei centri commerciali fa il punto al MaxiMall Pompeii

Si è svolto al MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata il convegno nazionale ADCC 2025, promosso dall’Associazione Direttori Centri Commerciali: terza edizione e agenda fitta per misurare sfide e opportunità di un comparto strategico dell’economia italiana, tra nuovi format, customer experience e innovazione gestionale.

Obiettivi e contenuti – L’appuntamento ha offerto una piattaforma di confronto tra operatori e stakeholder sul futuro dei centri commerciali, con focus su trasformazione digitale, sostenibilità, servizi alla comunità e modelli di gestione orientati ai dati.

La sede dell’evento – Cuore dell’iniziativa è stato il Centro Congressi Nexus, all’interno del MaxiMall Pompeii: struttura all’avanguardia che coniuga flessibilità e tecnologia, con 7 sale e oltre 900 posti, ideale per sessioni plenarie e parallele.

Un settore in evoluzione – La terza edizione ha confermato il ruolo dei centri commerciali come hub di servizi e socialità, chiamati a ripensare mix merceologico, intrattenimento e relazioni con il territorio in funzione di nuovi comportamenti di consumo. IN ALTO IL VIDEO