Gricignano, finanziati quasi 8 milioni per la nuova scuola “Pascoli”

Gricignano (Caserta) – Il Comune di Gricignano di Aversa ottiene il via libera al finanziamento per la demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado Giovanni Pascoli, nell’ambito del programma Scuola Viva in Cantiere. L’amministrazione guidata dal sindaco Vittorio Lettieri ha presentato il progetto risultato finanziabile per un importo di 7.934.795,83 euro.

“Un risultato importante per il futuro dei nostri ragazzi e per la crescita della comunità scolastica, segno concreto dell’impegno dell’Amministrazione nella realizzazione di strutture moderne, sicure e all’altezza delle esigenze educative”, commenta il primo cittadino. È il 14esimo progetto ammesso al finanziamento in provincia di Caserta e il 26esimo in Campania, con impegni su fondi regionali, nazionali o comunitari destinati all’edilizia scolastica.

Scuola Viva in Cantiere è un canale operativo per la programmazione di settore dell’edilizia scolastica, volto a finanziare interventi grazie a risorse della programmazione unitaria di fonte regionale, nazionale e comunitaria.