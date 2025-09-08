Marano di Napoli, il Consiglio comunale sciolto per infiltrazioni: nominata commissione prefettizia

Una decisione drastica, dettata da “accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali”. Con queste motivazioni, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento per diciotto mesi del Consiglio comunale di Marano di Napoli. Il provvedimento è stato adottato su proposta del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in applicazione dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

In attesa della formalizzazione del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto in via cautelare la sospensione del sindaco, del Consiglio e della Giunta comunale. A gestire temporaneamente l’Ente sarà una commissione prefettizia composta dal prefetto a riposo Vincenzo Cardellicchio, dal viceprefetto Fabio Giombini e dal dirigente di II fascia area I Michele Albertini.