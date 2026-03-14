Cesa tra i Comuni Plastic Free d’Italia: premiata con le “tre tartarughe”

Cesa (Caserta) – Uno dei riconoscimenti più prestigiosi nella lotta all’inquinamento da plastica. Il Comune di Cesa è tra gli undici enti locali italiani premiati con il massimo riconoscimento delle “tre tartarughe” nell’ambito del premio Comune Plastic Free, promosso da Plastic Free Onlus. La cerimonia della quinta edizione si è svolta oggi a Roma, al Teatro Olimpico, dove sono state premiate le amministrazioni che si sono distinte per l’impegno nella tutela dell’ambiente, nella lotta all’abbandono dei rifiuti e nella promozione di comportamenti responsabili tra i cittadini.

L’orgoglio del sindaco – Grande soddisfazione anche da parte del primo cittadino di Cesa. “Siamo di nuovo primi. Tre tartarughe per il nostro impegno come comune Plastic Free. Tra i primi in Italia ed in Campania”, ha dichiarato Enzo Guida. Il riconoscimento conferma il percorso avviato dall’amministrazione comunale sul fronte della sostenibilità ambientale, con iniziative e politiche finalizzate alla riduzione della plastica e alla sensibilizzazione della comunità sui temi della tutela del territorio.

Il riconoscimento nazionale – Sono 141 i Comuni italiani che quest’anno hanno ottenuto il titolo di Comune Plastic Free, un numero in crescita rispetto agli anni precedenti. Tra questi, solo undici amministrazioni hanno conquistato il massimo riconoscimento delle “tre tartarughe”. Oltre a Cesa, figurano Aglientu (Sardegna), Agropoli, Bacoli e Pomigliano d’Arco (Campania), Bussi sul Tirino (Abruzzo), Camporotondo Etneo (Sicilia), Castro (Puglia), Ferrara (Emilia-Romagna), Termoli (Molise) e Tortora (Calabria).

“Quest’anno registriamo una crescita del 15% dei Comuni premiati, segno di una sensibilità ambientale sempre più diffusa. Basti pensare che nel 2022 erano appena 49, mentre oggi sono 141. – ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Ma il dato più importante riguarda l’impatto concreto delle nostre azioni: grazie al sostegno delle amministrazioni e all’impegno dei nostri oltre 250mila volontari, siamo riusciti a rimuovere più di 5 milioni di chili di plastica e rifiuti dall’ambiente. Il valore più grande resta proprio l’impegno quotidiano delle comunità locali: ispirare le persone a fare la propria parte è fondamentale, perché piccoli gesti individuali, sommati tra loro, possono generare un cambiamento reale nella tutela dell’ambiente e nella cura dei territori”.