Aversa, Lpcs attacca Matacena: “Persi fondi strategici, città in balìa dell’inadeguatezza”

Aversa (Caserta) – Nuovo affondo del gruppo di opposizione La Politica che Serve contro l’amministrazione guidata da Francesco Matacena. Nel mirino, la gestione dei fondi pubblici e la perdita di importanti finanziamenti che, secondo i consiglieri di minoranza, penalizzerebbero gravemente lo sviluppo della città.

“In poco più di un anno, questa amministrazione è riuscita nell’impresa di perdere importanti finanziamenti pubblici destinati alla nostra città”, commentano a Lpcs, spiegando: “Ad esempio, dopo aver perso gli oltre 8 milioni di euro dei fondi Pn Metro Plus, finalizzati al contrasto delle povertà estreme, nelle ultime ore è arrivata la notizia della perdita di un ulteriore finanziamento per la realizzazione di una nuova struttura sportiva ad Aversa”.

I fondi, ricordano dal gruppo di opposizione, erano stati ottenuti “con fatica e competenza dall’amministrazione guidata da Alfonso Golia, grazie a un lavoro costante e concreto per il bene della comunità e di coinvolgimento della città. Oggi, quello sforzo viene vanificato da un governo cittadino inadeguato, litigioso e incapace di gestire anche l’ordinario”.

Il j’accuse della minoranza si concentra soprattutto sulla figura del primo cittadino: “Le responsabilità sono evidenti e vanno ricercate nell’inettitudine politica del sindaco Matacena e della sua maggioranza. Il dilettantismo dilagante, la sciatteria amministrativa e l’assoluta mancanza di visione stanno riportando Aversa indietro di anni, verso un passato che pensavamo di esserci lasciati alle spalle”.

Infine, l’appello a una mobilitazione civica: “Noi siamo stanchi di denunciare queste gravi mancanze, ma non ci arrenderemo. Perché, se per Matacena ormai non c’è più nemmeno un briciolo di dignità istituzionale da difendere, resta invece da salvare Aversa e il suo futuro. Per questo ci appelliamo a tutte le donne e uomini di buona volontà, lavoriamo insieme per mandare via questa amministrazione fallimentare”.