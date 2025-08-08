Asl Caserta, Antonio Limone nominato nuovo direttore generale

Si chiude il capitolo delle nomine nella sanità casertana. Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata la notifica ufficiale del decreto che designa Antonio Limone nuovo direttore generale dell’Asl Caserta. La decisione del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, completa il quadro delle direzioni strategiche del sistema sanitario regionale e conferma le previsioni maturate dopo la marcia indietro sul nome di Mario Ferrante.

Medico veterinario, laureato alla Federico II e con un master in direzione aziendale alla Bocconi, Limone è figura di spicco nella sanità veterinaria italiana, con un ruolo centrale nella gestione delle principali emergenze zootecniche in Campania. Attualmente direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, subentra ad Amedeo Blasotti. Parallelamente, alla guida dell’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta è stato nominato Gennaro Volpe, che succede a Gaetano Gubitosa, chiamato a dirigere l’Asl Napoli 1. Volpe lascia così il vertice dell’Asl di Benevento.

Il cambio di rotta – La Regione aveva inizialmente individuato in Mario Ferrante il successore di Blasotti. La nomina, datata 26 giugno e con decorrenza dall’8 agosto, era stata ufficializzata, salvo poi essere revocata prima dell’insediamento. Secondo indiscrezioni, la decisione sarebbe legata alla vicinanza di Ferrante all’età pensionabile, ritenuta un ostacolo alla garanzia di continuità per l’intero triennio di mandato.

Lo sfogo di Ferrante – «Ho sempre pensato che la vita prima o poi rende tutto. Rende gli schiaffi ai violenti! Le cattiverie ai cattivi! La dignità a chi è stato calpestato», aveva scritto Ferrante in un post su Facebook, aggiungendo: «Attendo di leggere la delibera perché non so proprio cosa sia successo. Non riesco a darmi una spiegazione sui motivi alla base di questa decisione, non c’è ragion alcuna per il cambio paventato». L’ex direttore dell’Asl di Avellino aveva negato di aver rinunciato all’incarico e definito “molto grave” la mancata risposta della Regione alle sue richieste di chiarimenti.

La partita delle nomine – Con queste ultime designazioni, De Luca ha rispettato la scadenza del 9 agosto da lui stesso fissata per completare gli incarichi ai vertici delle strutture sanitarie campane. Per la sanità casertana, le caselle ora sono tutte occupate: Limone all’Asl e Volpe al Sant’Anna e San Sebastiano.