Trentola Ducenta, sigarette con bolli contraffatti: denunciato 50enne

Un 50enne di Trentola Ducenta è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Compagnia di Aversa durante un servizio straordinario di controllo nelle aree della movida della città normanna.

L’uomo è stato fermato e trovato in possesso di 69 pacchetti di tabacchi lavorati esteri di varie marche, per un peso complessivo di 1.380 grammi, muniti di bolli del Monopolio dello Stato risultati contraffatti. Segnalato all’autorità giudiziaria per detenzione di tabacchi di contrabbando, nei suoi confronti è stato proposto anche il foglio di via obbligatorio dal territorio di Aversa.