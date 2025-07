Terra dei Fuochi, la rinascita passa da cultura e partecipazione: convegno al Real Sito di Carditello

Ripartire dalle ferite della Terra dei Fuochi per costruire una nuova stagione di impegno civile, ambientale e culturale. È il messaggio al centro dell’incontro “Dalle ceneri, una stagione nuova”, in programma lunedì 28 luglio, alle ore 17.30, al Real Sito di Carditello, situato a San Tammaro, nel Casertano. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Real Sito di Carditello nell’ambito del Carditello Film Festival, vuole accendere i riflettori su uno dei territori più colpiti dall’emergenza ambientale, offrendo prospettive di riscatto fondate su consapevolezza e partecipazione.

A fare gli onori di casa saranno il presidente della Fondazione, Maurizio Maddaloni, e il sindaco di San Tammaro, Vincenzo D’Angelo, cui seguirà una tavola rotonda con ospiti di primo piano nel campo della legalità, dell’ambiente e dell’impegno istituzionale. Moderati dal giornalista Antonio Taglialatela, direttore di Pupia.Tv, interverranno il deputato Gimmi Cangiano, vicepresidente della commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti nel ciclo dei rifiuti; il generale Giuseppe Vadalà, commissario unico di Governo per la Terra dei Fuochi: il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo; Claudia Salvestrini, direttore generale del Consorzio Polieco; Ciro Silvestro, Incaricato per il contrasto agli incendi dolosi di rifiuti in Campania; Francesco Pascale di Legambiente Campania.

L’incontro mira a consolidare un’alleanza tra istituzioni, esperti e comunità locali per affrontare le sfide ambientali del territorio in una logica non solo emergenziale, ma strutturale. La narrazione della Terra dei Fuochi, spesso associata unicamente a degrado e illegalità, viene così ribaltata: al centro, questa volta, ci sono le buone pratiche, l’impegno dal basso, la cultura come motore di trasformazione.