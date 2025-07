Litorale Domizio, dopo battelli spazzamare arrivano barriere blocca-rifiuti alle foci di Volturno e Garigliano

Due barriere blocca-rifiuti saranno installate alle foci dei fiumi Volturno e Garigliano, nei territori comunali di Castel Volturno e Sessa Aurunca, sul litorale casertano. Pelikan River è un sistema modulare a impatto zero, ideato per intercettare e trattenere fino al 100% dei rifiuti plastici galleggianti, senza interferire con flora, fauna o navigazione. L’intervento è progettato sulla base Legge 17 maggio 2022 n. 60 recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (Legge “SalvaMare”).

L’installazione delle barriere, per le quali sono già in corso i sopralluoghi tecnici, si inserisce nel più ampio progetto Mare Pulito, promosso dalla Provincia di Caserta, che ha già attivato il servizio dei battelli spazzamare lungo l’intero tratto costiero di propria competenza, per circa quaranta chilometri di litorale. L’obiettivo è preservare la qualità delle acque e salvaguardare l’ecosistema marino. Le unità operative, con base alle foci del Garigliano e del Volturno, sono progettate per la rimozione di rifiuti solidi, sostanze oleose e altri agenti inquinanti, sia in superficie che in sospensione. Ogni mezzo è dotato di tecnologie all’avanguardia: droni per la sorveglianza in tempo reale e ROV sottomarini per la mappatura e il monitoraggio dei fondali.

“Dopo l’avvio delle attività dei nostri battelli spazzamare – dichiara il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano – completiamo ora, con l’installazione delle barriere blocca-rifiuti alle foci del Volturno e del Garigliano, l’ambizioso progetto per la cura e la salvaguardia del nostro litorale. Mare Pulito significa migliorare la salute e la qualità della vita dei cittadini, ma anche potenziare l’appeal turistico del nostro territorio. La Provincia di Caserta può ora vantare, prima esperienza del genere in Campania, un sistema di tutela ambientale a trecentosessanta gradi, che agisce direttamente in mare con i battelli, ma anche a monte, bloccando i rifiuti plastici direttamente lungo i fiumi. Un ringraziamento al Settore Ambiente della Provincia e alle amministrazioni dei comuni coinvolti – Castel Volturno, Cellole, Sessa Aurunca e Mondragone – che collaborano attivamente per la piena riuscita del progetto”.