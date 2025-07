Gricignano, soggiorno climatico in Basilicata per Over 65: al via iscrizioni

Gricignano (Caserta) – Una settimana di benessere e socializzazione in riva al mare: il Comune di Gricignano di Aversa rilancia anche per quest’anno il soggiorno climatico, offrendo ai residenti over 65 l’opportunità di partecipare a un’esperienza all’insegna del relax, della compagnia e della scoperta culturale. L’appuntamento è fissato dal 15 al 21 settembre, con destinazione il villaggio turistico Nova Siri Village, in provincia di Matera, sulla costa jonica della Basilicata.

Obiettivo benessere degli anziani – Promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Lettieri, con il coordinamento del vicesindaco e ’assessore alle Politiche sociali, Andrea Barbato, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un’occasione concreta di svago in un ambiente sicuro e stimolante, dove la socializzazione e il benessere psicofisico diventano i veri protagonisti. «Il soggiorno climatico è dedicato ai nostri cittadini anziani – spiega Barbato – ed è pensato per garantire un’esperienza serena e accogliente, lontano dalla routine quotidiana e a contatto con la natura».

Il soggiorno – Il pacchetto prevede 7 giorni e 6 notti in pensione completa, con partenza e ritorno in pullman, animazione, copertura assicurativa e assistenza. La quota di partecipazione, a carico dei beneficiari, è fissata in 299,82 euro, tutto incluso (viaggio, soggiorno, pasti, animazione, assicurazione medico-bagaglio). Il pagamento sarà richiesto solo dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, con scadenza 2 settembre.

Requisiti e modalità di adesione – Il soggiorno è riservato a residenti nel Comune di Gricignano di Aversa che abbiano compiuto 65 anni entro il 13 agosto (è sufficiente un solo componente per coppia) e che siano autosufficienti, con apposita certificazione. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro mercoledì 13 agosto, via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.gricignanodiaversa.ce.it oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo. Alla domanda vanno allegati: documento di identità, tessera sanitaria, Isee valido, certificato medico e, se necessarie, certificazioni per intolleranze alimentari. I posti disponibili sono 100 e l’assegnazione avverrà secondo una graduatoria che terrà conto dell’Isee (in ordine crescente), dell’età e, in ultima istanza, dell’ordine di arrivo delle domande.

Un villaggio immerso nella natura – Il soggiorno si svolgerà nel prestigioso Nova Siri Village, struttura a 4 stelle situata nella fascia ionica della Basilicata. Circondato da una rigogliosa pineta e affacciato su una spiaggia attrezzata, il villaggio offre comfort moderni, spazi verdi curati, aree sportive, servizi dedicati e un ambiente accessibile anche a ospiti diversamente abili, con camere attrezzate e la presenza della sedia Job per l’ingresso in mare. La posizione privilegiata consente inoltre di esplorare siti archeologici di rilevanza internazionale, da Matera a Taranto, da Metaponto a Policoro.