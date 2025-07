Falciano del Massico, Mariagrazia Cucinotta in scena con “Malena e il Tango” il 2 agosto

Falciano del Massico (Caserta) – Uno spettacolo “d’incanto sensuale in una notte avvolta dalla magia del tango dove il palco si trasforma in un luogo di passione, di nostalgia e poesia”. L’attrice Mariagrazia Cucinotta, in un viaggio intimo e struggente dell’anima, interpreterà Malena – ispirata all’omonimo brano Malena canta il tango – si esibirà in un racconto di vita attraverso i brani classici dei maggiori musicisti (Piazzolla, Gardel, Trollo, Pugliese).

Un evento unico, di levatura nazionale ed internazionale per la performance della prestigiosa attrice Cucinotta, per le tematiche affrontate mediante un genere musicale e danzante che ha seguito in tutto il mondo e per la suggestiva regia di Francesco Branchetti. “Siamo orgogliosi e lieti di ospitare Mariagrazia Cucinotta, tra le protagoniste in assoluto del panorama cinematografico italiano”, afferma il sindaco Erasmo Fava, ricordando che “la rassegna quest’anno ha conosciuto appuntamenti di grande rilievo teatrale conseguendo gli obiettivi di promozione del territorio promossi dall’amministrazione comunale”.

Entusiasmo e gratitudine esprime l’assessore alla Cultura, Rosa Maria Zannone, per il successo di pubblico della rassegna. “L’idea di rendere Falciano il cuore pulsante della cultura in Campania e in Italia sta riuscendo – dichiara il direttore artistico Mario Zannone – grazie alla lungimiranza dell’amministrazione che sta investendo risorse nel perseguimento degli intenti di promozione del territorio Falerno. Falciano, conclude Zannone, risplende con la cultura in campo nazionale dimostrando che è possibile una declinazione diversa della mano pubblica a favore delle realtà locali”.