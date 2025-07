Casaluce, Rany Pagano scende in campo per le Regionali: “Mi candido per dare voce ai territori”

Rany Pagano, ex sindaco di Casaluce, annuncia ufficialmente la sua candidatura alle elezioni regionali della Campania con la Lega. “È ufficiale: mi candido alle elezioni regionali della Campania con la Lega. Lo faccio con entusiasmo, determinazione e – soprattutto – con il forte senso di responsabilità che mi lega a questa terra”, ha dichiarato Pagano, spiegando come la sua scelta sia maturata dopo un confronto diretto con il deputato Gianpiero Zinzi, coordinatore regionale del partito. “Ringrazio per la fiducia e il sostegno”, ha aggiunto.

Una sfida per la provincia di Caserta – Pagano ha sottolineato la necessità di costruire un futuro politico alternativo in Campania, in un momento che definisce “cruciale”, con la consiliatura del presidente Vincenzo De Luca ormai agli sgoccioli. Forte della propria esperienza amministrativa, ha ricordato gli anni trascorsi a Palazzo di Città come palestra per comprendere i bisogni concreti dei cittadini e le difficoltà quotidiane degli amministratori locali. “Oggi ho deciso di mettermi in gioco per portare in Consiglio Regionale le voci di chi, ogni giorno, si rimbocca le maniche nei nostri territori: sindaci, assessori, consiglieri comunali che – tra mille difficoltà – provano a dare risposte concrete. Saranno le loro battaglie, le loro istanze, a guidare il mio impegno”, ha spiegato Pagano.

Il sostegno della base e la volontà di vincere – L’ex sindaco ha ringraziato gli amministratori locali, gli amici e i cittadini che in queste ore gli stanno manifestando vicinanza e incoraggiamento. “Sentire tanto affetto è la spinta più grande per affrontare questa sfida. Sì, sarà una sfida difficile. Ma ci candidiamo per vincere”, ha affermato, ribadendo la convinzione che la provincia di Caserta abbia “bisogno – e diritto – a una rappresentanza forte, competente e radicata”. “Il nostro impegno sarà totale. Con coraggio, passione e senso del dovere verso la nostra comunità”, ha concluso Pagano, lasciando intendere che nei prossimi giorni illustrerà nel dettaglio il programma politico con cui intende presentarsi agli elettori.