Campania, confronto in Consiglio regionale sul futuro di aree interne e metropoli

Napoli – Mercoledì 16 luglio, alle ore 11, l’Aula “Giancarlo Siani” del Consiglio regionale della Campania ospiterà il convegno “Prospettive della Regione Campania fra aree interne e area metropolitana”. Un momento di riflessione e confronto tra i rappresentanti dell’assemblea legislativa regionale, chiamati a discutere le sfide e le opportunità di sviluppo di un territorio complesso e ricco di contrasti.

L’iniziativa vedrà la partecipazione del presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero e dei consiglieri regionali Vincenzo Alaia, Salvatore Aversano, Michele Cammarano, Luca Cascone, Vincenzo Ciampi, Valeria Ciarambino, Luigi Cirillo, Pasquale Di Fenza, Felice Di Maiolo, Fulvio Frezza, Francesco Iovino, Vittoria Lettieri, Corrado Matera, Carmine Mocerino, Erasmo Mortaruolo, Tommaso Pellegrino, Giovanni Porcelli, Vincenzo Santangelo, Giuseppe Sommese, Andrea Volpe, Diego Venanzoni e Giovanni Zannini. Il dibattito si concentrerà sul ruolo strategico delle aree interne – che rappresentano un terzo del territorio regionale e ospitano due terzi della popolazione campana – e sull’interconnessione con l’area metropolitana di Napoli, cuore pulsante delle dinamiche economiche, sociali e culturali della Campania.

Verso una nuova visione di sviluppo – “Le aree interne non devono più essere il margine, ma il cuore di una nuova visione di sviluppo territoriale, sostenibile e inclusiva”, è la linea che guiderà la riflessione dei consiglieri regionali. La sfida sarà quella di valorizzare luoghi spesso definiti “magnifici e strategici”, ma ancora in parte marginalizzati, puntando a una qualità della vita migliore e a nuove prospettive di crescita. Parallelamente, l’area metropolitana di Napoli – centro propulsivo della regione – richiede interventi di tutela, decongestionamento e una fruizione più efficace delle sue funzioni e bellezze. Temi come lo sviluppo sostenibile, l’innovazione e la coesione sociale saranno al centro del confronto, con uno sguardo che intende tenere insieme quanto già realizzato, i progetti in corso e le prospettive future.