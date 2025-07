Aversa, seduta su bilancio deserta in prima convocazione: “corto circuito” con commissione

Aversa (Caserta) – Seduta deserta, polemiche accese e una maggioranza che decide di disertare per “scelta istituzionale”. È quanto accaduto ieri nella prima convocazione del Consiglio comunale di Aversa, convocato alle ore 10 per discutere, tra gli altri punti all’ordine del giorno, l’approvazione degli equilibri di bilancio. Ma l’aula si è svuotata ancor prima di riempirsi: la maggioranza ha infatti scelto di non presentarsi, ufficialmente per permettere alla Commissione Bilancio, convocata alle ore 12 dalla presidente Adele Ferrara, di esprimersi prima sulla materia, come previsto dal regolamento.

A generare tensioni è stato anche un intervento del sindaco Francesco Matacena, che ha parlato comunque in aula, rivolgendosi in particolare alle opposizioni. Il primo cittadino ha rivendicato la scelta di portare in aula l’approvazione degli equilibri entro la scadenza del 31 luglio: “Non una necessità, ma un segnale”, ha dichiarato. Un’affermazione che ha riacceso il dibattito politico, soprattutto per la tempistica della doppia convocazione: da un lato, il presidente del Consiglio Giovanni Innocenti ha fissato la seduta consiliare alle ore 10; dall’altro, Ferrara ha convocato la commissione consiliare Bilancio per le ore 12 dello stesso giorno. Una sovrapposizione che ha generato quello che lo stesso Matacena ha definito un “corto circuito istituzionale”. La seduta consiliare è stata poi regolarmente tenuta questa mattina in seconda convocazione.

Intanto, dalle opposizioni è giunta una nuova denuncia sullo stato di abbandono del cimitero comunale. A intervenire è stato Pasquale D’Agosto, esponente del gruppo La Politica che serve: “Nonostante i primi interventi il cimitero cittadino continua ad essere abbandonato. Addirittura le fontanelle dei viali invece di essere riparate sono state chiuse. Ci appelliamo all’assessore Sagliocco affinché dia risposte chiare e predisponga ulteriori interventi per ridare decoro e dignità al luogo sacro”.