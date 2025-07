Mugnano di Napoli, tentata rapina al tiktoker “Mario Mario”: spari davanti ristorante

Colpi di pistola davanti a un ristorante affollato, in piena serata. È accaduto a Mugnano di Napoli, dove un 32enne noto sui social come “Mario Mario” è scampato a una tentata rapina finita con l’esplosione di almeno due colpi d’arma da fuoco.

Il fatto è avvenuto nella serata di venerdì 25 luglio, in via Madonna delle Grazie. Erano da poco passate le 21.40 quando il giovane, all’anagrafe residente a Mugnano e molto seguito su TikTok con oltre un milione di follower, si trovava all’esterno di un locale in compagnia dei familiari. Aveva appena concluso una diretta social quando è stato avvicinato da due individui in sella ad uno scooter. Secondo le prime ricostruzioni, il passeggero è sceso e si è avvicinato al 32enne intimandogli di consegnare il borsello. Di fronte alla reazione della vittima, che si sarebbe opposta al tentativo di rapina, i malviventi si sono dati alla fuga. Ma prima di allontanarsi, uno dei due ha esploso due colpi di pistola in direzione del ristorante. Nessuno è rimasto ferito.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni presenti. Sul posto sono giunti in pochi minuti i carabinieri della compagnia di Marano di Napoli, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Le telecamere di sorveglianza della zona e le testimonianze dei presenti potrebbero fornire elementi utili per identificare i responsabili, al momento ancora ignoti. In tarda serata, il tiktoker ha affidato ai social il suo commento sull’accaduto: ha pubblicato una foto in cui appare di spalle, mostrando un tatuaggio dedicato al nonno, accompagnata dalla didascalia “Che mondo di merda”. In un’altra storia ha aggiunto: “Grazie che mi stai sempre vicino. Mi hai salvato la vita”.