Viterbo, incendio devasta Facoltà di Agraria della Tuscia: disperso un operaio

Un’enorme colonna di fumo nero si è alzata stamattina sopra i tetti del polo universitario del Riello, a Viterbo, annunciando un’emergenza che ha subito assunto proporzioni allarmanti. Un vasto incendio ha colpito la facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, costringendo all’evacuazione immediata studenti, docenti, personale e residenti della zona. L’allerta, lanciata intorno alle ore 10, ha visto convergere sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco, supportate dagli specialisti Nbc dell’esercito.

Le fiamme si sono sviluppate sul tetto della palazzina C, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. A innescare il rogo, secondo i primi rilievi, sarebbe stata una scintilla partita durante la posa di guaina catramata, che ha rapidamente alimentato l’incendio. Il fuoco ha poi raggiunto i laboratori di chimica e genetica al piano inferiore, spazi di circa 150 metri per 50, contenenti 500 litri di etanolo e bombole di protossido di azoto, sostanze altamente infiammabili che hanno fatto temere un’escalation esplosiva.

Uno degli operai impegnati sul tetto risulta disperso. I soccorritori non sono ancora riusciti ad accedere alla zona d’origine dell’incendio: solo dopo l’estinzione completa delle fiamme sarà possibile accertare se l’uomo fosse assente al momento dello scoppio o se, tragicamente, sia rimasto intrappolato. “Ha preso fuoco la copertura dell’edificio, dove si stavano facendo dei lavori, in particolare la posa di una guaina. Da lì si è propagato il fuoco al laboratorio sottostante”, hanno riferito i vigili del fuoco.

Per ragioni di sicurezza, è stata disposta l’evacuazione dell’intera area nel raggio di 500 metri, compreso un albergo nelle vicinanze. La polizia locale ha transennato tutte le strade di accesso, mentre il Comune di Viterbo ha lanciato un appello via social: “A seguito dell’incendio sviluppatosi presso la sede Unitus di Agraria, si invita la popolazione a non avvicinarsi al luogo delle operazioni. Si raccomanda inoltre di tenere chiuse le finestre nel raggio di un chilometro”. Il denso fumo, visibile da chilometri di distanza, ha causato lievi intossicazioni: alcune ambulanze sono intervenute per soccorrere persone colpite dai fumi, ma al momento non si registrano feriti gravi.

Sconvolta l’amministrazione regionale, che ha espresso vicinanza all’Ateneo attraverso le parole dell’assessore al Bilancio, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare del Lazio, Giancarlo Righini: “Le immagini del vasto incendio che ha colpito l’università agraria di Viterbo ci lasciano sgomenti. In attesa di conoscerne le cause, desidero esprimere la vicinanza di tutta l’amministrazione regionale al rettore Stefano Ubertini, garantendogli fin da ora la nostra collaborazione e il nostro supporto per restituire quanto prima la struttura agli studenti”. Solidarietà anche da Luisa Regimenti, assessore regionale all’Università: “L’Università della Tuscia è un fiore all’occhiello del sistema universitario del Lazio e non faremo mancare l’appoggio per una ripartenza delle attività che sia più rapida possibile”.