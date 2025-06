Premio Cimitile 2025, il “campanile d’argento” al giornalista Nuzzi e al generale Luongo

Cimitile (Napoli) – Sette voci autorevoli, un solo filo conduttore: la cultura come strumento di dialogo, memoria e impegno. È questo lo spirito che ha animato la serata finale della 30esima edizione del Premio Cimitile, tenutasi nello storico complesso delle basiliche paleocristiane, dove sono stati consegnati i campanili d’argento ai vincitori di quest’anno.

I premiati – Il Premio per la Migliore Opera inedita del genere narrativo è stato conferito a Mario Antobenedetto, mentre Francesco Sole ha ottenuto il riconoscimento per la Migliore Opera edita di narrativa. Nella sezione attualità, il premio è andato a Barbara Gallavotti, volto noto della divulgazione scientifica, mentre Giulio Napolitano si è aggiudicato la sezione dedicata alla saggistica. Particolarmente significativo anche il riconoscimento assegnato in ambito storico-artistico a Silvia Lusuardi Siena, Filippo Airoldi ed Elena Spalla per la Migliore Opera edita di archeologia e cultura artistica in età Paleocristiana e Altomedievale. Il Premio Giornalismo “Antonio Ravel” è stato assegnato a Gianluigi Nuzzi, giornalista d’inchiesta da sempre impegnato su tematiche delicate e di interesse pubblico. Infine, un riconoscimento speciale è stato attribuito al generale Salvatore Luongo, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, per il suo impegno istituzionale e umano a tutela del Paese.

Il ricordo di Ermanno Corsi – La rassegna, durata un’intera settimana, ha ospitato incontri, dibattiti, presentazioni di libri e momenti di riflessione, ponendosi come uno dei momenti culturali più importanti del Mezzogiorno. L’edizione 2025 è stata interamente dedicata alla memoria di Ermanno Corsi, presidente del Comitato Scientifico del Premio sin dalla sua istituzione nel 1996 e figura centrale nel panorama giornalistico e culturale italiano.

Un evento condiviso da istituzioni e media – La manifestazione è stata promossa dalla Fondazione Premio Cimitile, presieduta da Felice Napolitano, con il sostegno della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, del Comune di Cimitile e dell’Associazione Obiettivo III Millennio. La cerimonia di premiazione, condotta da Beppe Convertini e Veronica Maya, sarà trasmessa in differita su Rai2 mercoledì 25 giugno, alle ore 23.55. IN ALTO IL VIDEO