Real Gricignano lancia nuova stagione calcistica: tre “Open Day” e tante novità per gli iscritti

Gricignano (Caserta) – Dopo l’annuncio ufficiale della collaborazione calcistica con l’Udinese Calcio, una delle migliori offerte calcistiche a livello giovanile in Italia, l’associazione sportiva Real Gricignano è pronta all’avvio dell’attività per l’annata sportiva 2025/26 in cui saranno coinvolti tutti i giovani dai 5 ai 16 anni di età. Lunedì 30 giugno, martedì 1 e giovedì 3 luglio, a partire dalle ore 18, sono previste tre giornate “Open day” nel complesso sportivo della villa comunale “Mazzoni” di Gricignano.

“La giornata di lunedì 30 giugno sarà una vera e propria festa per i bambini e gli adolescenti che interverranno. – spiega il presidente, avvocato Giuseppe Tessitore – Infatti abbiamo preparato diverse attrazioni per i più piccoli che potranno divertirsi con giochi vari, oltre ad essere seguiti da istruttori qualificati negli allenamenti previsti. Informeremo i genitori che interverranno con i loro figli sul progetto che abbiamo ideato che comprende tutto quanto può essere utile allo sviluppo dell’allievo: dall’allenamento individuale al nutrizionista; dal mental coach al fisioterapista. Un percorso serio, strutturato, con attenzione alla crescita sportiva e personale di ogni ragazzo”.

Sono previste delle agevolazioni per coloro che provvederanno ad iscriversi entro il 31 luglio: maglietta e pantaloncino da allenamento omaggio, il mese di settembre gratuito, biglietti e convenzione con il Gloria Acquapark di Cesa per la stagione estiva. Inoltre, il Real Gricignano ha aderito al progetto “Lo Sport per Tutti” della Regione Campania che permetterà alle famiglie di beneficiare di un voucher sportivo del valore di 400 euro per figlio da utilizzare per coprire le spese dell’attività calcistica per la stagione sportiva 2025/2026.