Aversa, la Real Normanna si gioca la promozione in Serie D

Grande attesa in tutto l’Agro Aversano per la gara di ritorno tra la Real Normanna e la formazione siciliana del Modica, decisiva ai fini dell’accesso al prossimo campionato di Serie D. Dopo la sconfitta di misura nella gara d’andata in Sicilia, la formazione granata è chiamata a un’impresa per conquistare la promozione, ma l’ambiente è fiducioso nelle possibilità di successo.

La partita d’andata ha evidenziato come i siciliani siano vulnerabili nella fase difensiva e su questo aspetto mister Sanchez sta indirizzando i suoi attaccanti in modo tale da approfittare di ogni possibile defaillance del reparto ospite. La prestazione del primo tempo nella gara d’andata ha dimostrato la capacità dei normanni di non perdere lucidità dopo il gol subito nei primi minuti e di ribaltare una situazione che sembrava compromessa.

La reazione in un ambiente ostile, con migliaia di tifosi locali, ha evidenziato la solidità mentale del gruppo. Il tecnico della Real Normanna ha identificato anche altri su cui lavorare per migliorare la prestazione della propria squadra. Particolare attenzione sarà rivolta a neutralizzare Cacciolla, considerato l’elemento chiave del gioco offensivo siciliano, e Viegas, il centrocampista che ha influito significativamente sull’andamento della gara d’andata. Per quanto riguarda l’aspetto offensivo, Sanchez punta sul trio composto da Caso Naturale, Orefice ed Esposito, il trio delle meraviglie della formazione di casa. Su questi elementi si concentrano le speranze per la rimonta.

L’allenatore dei normanni ha espresso ottimismo per il match di ritorno: “Possiamo fare molto meglio rispetto alla gara di andata. Purtroppo a Modica abbiamo commesso diversi errori. Ma abbiamo le potenzialità per ribaltare il risultato dell’andata. Dobbiamo partire forti e riuscire a segnare un gol che rimette la sfida in parità e poi ragionare per cercare il seconda gol”.

Con queste premesse, la Real Normanna si appresta ad affrontare una sfida cruciale per il proprio futuro, forte del supporto dell’ambiente e della convinzione di poter completare una rimonta che porterebbe la squadra verso nuovi traguardi. Appuntamento imperdibile per tutti gli sportivi di Aversa e di tutto l’agro aversano, domenica 15 giugno, alle ore 16, stadio comunale “Bisceglia”.