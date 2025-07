Varcaturo, sequestra un cane e chiede un riscatto: arrestato 16enne, denunciato il padre

Ha rapito un maltese per poi chiedere un riscatto di 450 euro alla legittima proprietaria. Ma il piano è durato poco: un blitz dei carabinieri ha sventato il tentativo di estorsione e liberato il cagnolino senza conseguenze. A finire in manette è stato un ragazzo di 16 anni, incensurato, residente a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania (Napoli). Denunciato per lo stesso reato anche il padre.

Il giovane aveva contattato telefonicamente la vittima, pretendendo il pagamento in cambio della restituzione dell’animale, un cane di piccola taglia dal pelo riccio. La donna, spaventata ma lucida, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, che hanno subito avviato le indagini.

Una volta concordato il luogo dell’incontro, i militari della stazione locale hanno organizzato un appostamento. Appena il ragazzo si è presentato sul posto, i carabinieri sono intervenuti. Il blitz è scattato pochi istanti dopo l’arrivo del 16enne, che è stato immediatamente fermato.

Il maltese, fortunatamente illeso, è stato riconsegnato alla proprietaria. Il minore è stato trasferito nel centro di accoglienza dei Colli Aminei, mentre per il padre è scattata una denuncia a piede libero per concorso nella tentata estorsione.