Gisberto Rondinella eletto nuovo segretario generale della Fistel Cisl Campania

È Gisberto Rondinella il nuovo segretario generale della Fistel Cisl Campania. La sua elezione è avvenuta al termine dell’ottavo congresso regionale del sindacato, ospitato all’Hotel Gli Dei di Pozzuoli (Napoli), segnando la conclusione della fase commissariale e l’apertura di una nuova stagione per la federazione campana.

La giornata congressuale ha rappresentato un momento cruciale per l’organizzazione, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la rappresentanza dei lavoratori nei settori della comunicazione, dell’informazione, dello spettacolo e delle telecomunicazioni. Al centro del dibattito, temi strategici come la contrattazione collettiva, l’assistenza e la consulenza ai lavoratori, oltre alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

A dare maggiore peso all’assise anche la partecipazione di figure istituzionali di spicco, come l’ex presidente della Camera, Roberto Fico, e la segretaria generale della Cisl Napoli, Melicia Comberiati, che hanno sottolineato l’importanza di un sindacato moderno, radicato sul territorio e capace di interpretare le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro. IN ALTO IL VIDEO