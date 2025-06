Commercialisti, a Napoli focus su sanità e legalità con il sottosegretario Gemmato

Napoli – Un confronto su uno dei temi centrali per il futuro della sanità privata: “I sistemi di controllo interno in sanità. Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 per gli enti privati del settore sanitario”, sarà al centro del focus che si terrà giovedì 26 giugno, dalle ore 9 nella sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, a Palazzo Calabritto, in piazza dei Martiri 30.

L’iniziativa, promossa dall’Odcec Napoli e dalla sua Commissione Sanità, vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, della magistratura e del mondo professionale, in un momento di riflessione sul ruolo sempre più strategico della compliance nel settore sanitario, anche alla luce delle crescenti esigenze di trasparenza, etica e responsabilità.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato alla Salute, Elbano de Nuccio (presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), Eraldo Turi (presidente Odcec di Napoli) e Vincenzo Moretta, Presidente della Fondazione Odcec Napoli. L’introduzione ai lavori sarà affidata a Eliana Quintili e Fabrizio Escheri (consiglieri nazionali delegati alla Compliance e ai modelli organizzativi delle imprese), insieme a Giuseppe Puttini (consigliere dell’Odcec Napoli e delegato della Commissione 231 per la responsabilità sociale, etica e amministrativa degli enti).

Le relazioni tecniche entreranno nel cuore delle tematiche trattate: Giorgio Gentili (presidente della Commissione Nazionale 231 sanità), che illustrerà il funzionamento e l’applicazione del Modello 231 negli enti privati del comparto; Ciro Santoriello (procuratore aggiunto presso la Procura di Cuneo), che offrirà il punto di vista della magistratura; Carlo Parenti (componente della Commissione Nazionale 231 sanità, affronterà il tema dei requisiti per l’accreditamento); Luigi Maria Rocca (presidente Commissione 231 Odcec Napoli), analizzerà invece le nuove responsabilità dell’Organismo di Vigilanza nelle società sottoposte a misure cautelari.

Al dibattito interverranno anche Ettore Cinque (assessore al Bilancio e al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale della Campania), Sergio Crispino (presidente Aiop Campania, e Fabio Rossi (presidente Commissione Sanità dell’Odcec di Napoli). A moderare i lavori sarà Fabio Cecere (consigliere segretario dell’Odcec di Napoli, delegato della Commissione Sanità e componente della Commissione Sanità Nazionale 231), che approfondirà il tema dell’informatizzazione dei processi contabili e gestionali in ambito sanitario. Un appuntamento per chi opera nella sanità privata e per tutti i professionisti coinvolti nella gestione, nel controllo e nella vigilanza degli enti, in un contesto normativo sempre più esigente e orientato alla trasparenza.