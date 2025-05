Maddaloni, al Villaggio dei Ragazzi la presentazione del libro di Don Antonello Giannotti

Maddaloni (Caserta) – Nella prestigiosa Sala Chollet del Villaggio dei Ragazzi, si è tenuta stamani la presentazione del volume “Quanto vale la vita di un uomo – Storie di sfruttamento lavorativo”, scritto da don Antonello Giannotti.

L’opera affronta con rigore e sensibilità il tema dello sfruttamento nel mondo del lavoro, restituendo centralità e dignità a uomini e donne spesso relegati ai margini della società. Il libro, arricchito dalla prefazione di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, e dalla postfazione di Don Antimo Vigliotta, si configura come una lucida analisi sociale e morale del lavoro, inteso come diritto fondamentale e strumento di riscatto umano.

A impreziosire il dibattito, gli interventi di tre autorevoli esponenti del mondo accademico e giornalistico: il professor Gianni Cerchia, ordinario di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi del Molise; il professor Luigi Di Santo, ordinario di Filosofia del Diritto presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; la dottoressa Angela Nicoletti (in collegamento video), giornalista da sempre impegnata nella denuncia delle disuguaglianze sociali e nella difesa dei diritti civili. Particolarmente significativo anche l’intervento di Silvana Giusti, funzionario di Polizia nota per le sue inchieste sulle organizzazioni criminali, tra cui la camorra e la criminalità straniera, che ha offerto una riflessione lucida e penetrante sul legame tra illegalità e sfruttamento lavorativo.

Dopo i saluti istituzionali dell’avvocato Antonio Caradonna, commissario straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, e dell’ingegner Giusto Nardi, coordinatore scolastico dell’Ente calatino a controllo regionale, è intervenuto l’autore del libro, parroco della chiesa di Nostra Signora di Lourdes, nel quartiere Acquaviva di Caserta, nonché presidente dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero e direttore della Pastorale della Salute della Diocesi di Caserta, con parole forti e significative: “Gli immigrati sono una vera e propria forza economica, poiché contribuiscono in modo significativo alla crescita del Pil. Pertanto, non rappresentano un problema, ma una risorsa. Incarnano la dignità del passato, la certezza e la stabilità del presente, e la fiducia nel futuro. L’incontro, moderato dal professor Adriano Manzella, ha rappresentato un importante momento di confronto dal forte valore culturale e civile, pienamente in linea con la missione educativa e sociale che il Villaggio dei Ragazzi promuove da oltre settant’anni sul territorio.

L’evento è stato ulteriormente arricchito dal servizio di accoglienza curato dagli studenti del Liceo Linguistico, da un coffee break preparato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero, guidati per l’occasione dal docente Roberto Stracquadaini, e dalla donazione di un crest, offerto in segno di stima e amicizia dal commissario straordinario e da don Giannotti. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA