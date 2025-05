Lusciano, Marco Valentino eletto sindaco al primo turno: “Inizia una nuova era per la città”

Con una vittoria schiacciante già al primo turno, Marco Valentino si è assicurato la fascia tricolore di Lusciano, mettendo fine con largo anticipo a una corsa elettorale che non ha lasciato spazio a dubbi. Alle ore 19.15 è arrivata l’ufficialità di un risultato che si era delineato con chiarezza sin dall’apertura delle urne: Valentino ha dominato in tutte e 15 le sezioni, conquistando 3.256 voti e superando ampiamente la soglia del 50% necessaria per evitare il ballottaggio.

Il divario con gli altri candidati è stato netto. La sfidante Rina Brunitto si è fermata a 1.577 preferenze, meno della metà. Ancora più distaccati gli altri: l’ex sindaco Giuseppe Mariniello, dato tra i protagonisti alla vigilia, ha chiuso con 1.081 voti, seguito da Nicola Mottola (107) e Antonio Vettone, che ha racimolato appena 12 voti.

Un risultato che premia non solo la figura di Valentino ma anche il lavoro corale delle cinque liste civiche che hanno creduto nel suo progetto e lo hanno sostenuto in campagna elettorale. Al comitato, esploso in festa poco dopo la proclamazione, il neo eletto ha commentato così il traguardo: “È la vittoria di tutto un gruppo che non ha mai smesso di crederci. Adesso c’è da governare Lusciano e lo faremo con abnegazione ed entusiasmo. Inizia una nuova era per la nostra città”.

A livello di partecipazione, i cittadini luscianesi hanno risposto con una buona affluenza alle urne, sebbene in lieve calo rispetto alla precedente tornata: 72,68% contro il 75,10% di cinque anni fa. La netta affermazione di Valentino apre così una nuova pagina politica per il Comune dell’agro aversano, che archivia le ambizioni di ritorno di Giuseppe Mariniello e boccia senza appello le altre proposte in campo.