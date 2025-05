Impianto fotovoltaico su Statale Reggia di Caserta”, Cangiano (FdI): “Energia pulita e infrastrutture efficienti grazie al governo Meloni”

“Quando la sostenibilità incontra la concretezza amministrativa, nascono progetti come quello appena realizzato da Anas lungo la strada statale 700 ‘della Reggia di Caserta’. Parliamo di un impianto fotovoltaico con 500 pannelli, capace di alimentare un’infrastruttura strategica e allo stesso tempo ridurre l’impatto ambientale”. Lo dichiara Gimmi Cangiano, deputato campano di Fratelli d’Italia e componente della commissione Trasporti della Camera dei Deputati.

“Interventi come questo dimostrano che la transizione energetica non è solo uno slogan, ma una possibilità reale, soprattutto se sostenuta da competenze tecniche e da una visione politica che mette al centro i territori”, prosegue il parlamentare che rivolge “un plauso al responsabile Anas Campania, Nicola Montesano, per la gestione operativa, e al sottosegretario alle Infrastrutture, Antonio Iannone, che ha accompagnato l’intero iter con attenzione e determinazione”.

“È il governo Meloni – conclude Cangiano – che rende possibile questo tipo di risultati: progetti concreti, utili, sostenibili, che restituiscono valore al territorio e preparano il terreno per un futuro energeticamente responsabile e infrastrutturalmente solido”.