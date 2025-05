Cesa, il 4 maggio la Mini Maratona in memoria di Cesario Bortone

Cesa (Caserta) – È stata presentata, stamane, nella sala Consiliare, nel corso di una conferenza stampa, l’undicesima edizione della Mini Maratona e Primo Memorial “Cesario Bortone”. L’iniziativa si terrà domenica 4 maggio, organizzata dall’associazione CesaRinasce – Runners Progetto di Atletica, con il patrocinio dei Comuni di Cesa, Sant’Arpino e Sant’Antimo, del Coni e dell’Asi.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco Enzo Guida, il presidente del sodalizio Enrico D’Agostino, il vicesindaco di Sant’Antimo, Francesco Perfetto, il consigliere comunale delegato allo Sport di Sant’Arpino, Luigi Mondo. La partenza è prevista alle ore 9, con un percorso di 10 chilometri tra le strade del comune di Cesa, con una parte del percorso che interesserà la pista ciclopedonale, recentemente realizzate, nella zona denominata ‘A ‘Rena, immersi nella natura. Sono attesi circa 500 partecipanti, tra atleti amatoriali e professionisti, per una giornata all’insegna dello sport, dell’aggregazione e della valorizzazione del territorio. Anche quest’anno slogan dell’edizione 2025 è “Salvaguardiamo N’cop Arena”, per richiamare l’impegno collettivo nella tutela e valorizzazione del territorio.

“Sarà una occasione importante per far conoscere il nostro territorio, la pista ciclo-pedonale della zona ‘A ‘Rena – ha sottolineato il sindaco Guida – che resterà agricola, grazie alla previsione del Puc, dopo il lavoro di sensibilizzazione di Cesare Bortone e dell’associazione. In questo luogo nascerà il Parco Agricolo Urbano”. Data l’importanza della manifestazione ed il territorio coinvolto, è stata richiesta la collaborazione delle altre Polizie Municipali. Il vicesindaco di Sant’Antimo, Perfetto, ed il consigliere comunale di Sant’Arpino, Mondo, hanno espresso un sentito incoraggiamento all’associazione CesaRinasce per l’iniziativa. “Ringrazio tutte le amministrazioni dei tre comuni per la vicinanza, la collaborazione, il sostegno. Ci saranno atleti da tutta la Campania, per una giornata di sport. Sarà l’occasione anche per ricordare il nostro indimenticato presidente Cesare Bortone”, ha affermato D’Agostino di CesaRinasce.

Presentata anche la maglietta ufficiale dell’iniziativa. Il percorso dei 10 chilometri è tale da determinare un passaggio per le vie del paese. “Invitiamo i cittadini – ha concluso Guida – a lasciare a casa le auto. Avremmo un blocco della circolazione per alcune ore. Ma è per una iniziativa importante, per una domenica di sport”.