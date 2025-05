Caserta, “Criminologia dell’Arte”: corso nazionale promosso dal Formed

Caserta – Un percorso formativo innovativo, che unisce le competenze della criminologia all’universo dell’arte, torna a prendere forma con la seconda edizione del Corso di Alta Formazione in Criminologia dell’Arte, promosso dal centro di formazione Formed di Caserta – presieduto dalla professoressa Vittoria Ponzetta (nella foto) – in convenzione con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Un’iniziativa che rappresenta l’unico esempio in Italia di specializzazione in questo specifico ambito di indagine.

In un’epoca in cui il patrimonio culturale è minacciato da traffici illeciti sempre più sofisticati, il corso nasce dall’urgenza di formare professionisti in grado di contrastare con nuove tecnologie le tecniche di falsificazione e i crimini legati all’arte. Furti su commissione, botteghe di falsari, truffe nel dark web, archeomafie e riciclaggio attraverso opere d’arte non sono più materia esclusiva di romanzi o film: diventano invece terreno di analisi e operatività concreta per figure altamente specializzate.

Una figura chiave nella tutela del patrimonio culturale – Il criminologo dell’arte che il corso intende formare sarà capace di collaborare con le forze dell’ordine per smascherare organizzazioni criminali e restituire valore legale e culturale a ciò che è stato sottratto, manipolato o falsificato. Tra i temi centrali del percorso: gli atti vandalici ai danni dei beni culturali, le attività delle reti criminali internazionali, la ricettazione, il riciclaggio di denaro e la tutela preventiva. Una preparazione a tutto tondo, che include la conoscenza di strumenti clinico-descrittivi e operativi, permetterà ai partecipanti di agire in sinergia con laboratori diagnostici, grafologi, firmologi, storici dell’arte, musei, case d’asta, dogane, agenzie investigative, forze di polizia nazionali e internazionali.

Lezioni, moduli e docenti – Il corso prevede 438 ore complessive articolate in: 140 ore di didattica frontale in modalità Fad (formazione a distanza), 48 ore di lezioni specialistiche monotematiche, 50 ore di visite guidate presso musei e case d’asta in Campania e in altre regioni, 130 ore di studio individuale, 70 ore dedicate alla stesura della tesi finale. Le lezioni si svolgeranno a settimane alterne: il venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30 e il sabato dalle ore 9 alle 13. È previsto un tetto massimo del 20% di assenze. Il corpo docente sarà composto da docenti universitari, esperti d’arte, criminologi, esperti in sicurezza, avvocati e rappresentanti delle forze dell’ordine, in grado di garantire un’esperienza formativa di alto profilo.

Riconoscimenti e opportunità – A sottolineare il valore accademico del corso, il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università di Cassino ha ufficializzato l’impegno al riconoscimento di crediti formativi agli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza che frequenteranno con profitto. Il direttore scientifico del percorso è il professore avvocato Giancarlo Scalese, ordinario di Diritto Internazionale presso l’ateneo cassinate. A firmare la direzione didattica e la progettazione dell’intero corso è il dottor Luigi Di Vaia, mentre il ruolo di coordinatore è affidato all’avvocato Raffaele Gaetano Crisileo, penalista cassazionista con specializzazione in psicologia giuridica.

A chi è rivolto – Il corso si rivolge a un pubblico ampio e altamente qualificato: Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, avvocati, funzionari del Ministero dei Beni Culturali e dell’Interno, operatori delle Soprintendenze e delle Camere di Commercio, nonché grafologi, archeologi, restauratori, periti d’arte, studenti delle Scuole di Belle Arti, titolari di gallerie, antiquari e case d’asta. Gli sbocchi professionali previsti includono attività di consulenza per musei, gallerie e collezionisti privati, collaborazione con agenzie investigative specializzate e Forze dell’Ordine, oltre alla possibilità di esercitare la libera professione.

Iscrizioni e costi – Il corso ha un costo di 1.500 euro (esente Iva), con possibilità di rateizzazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria didattica del Formed, in corso Trieste 291, a Caserta, al numero 0823 279263 – fax 0823 220975 – cel. 392 9172572.