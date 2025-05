Caserta, Confindustria riqualifica Piazza Generale Amico con l’arte di Andrea Roggi

Caserta – Un gesto concreto di amore per il territorio, un’iniziativa che unisce arte e responsabilità sociale. Confindustria Caserta ha realizzato un intervento di riqualificazione di piazza Generale Amico, restituendola alla cittadinanza con una nuova veste e un forte valore simbolico. Il progetto, realizzato in sinergia con il Comune di Caserta, rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo locale. Un’azione che va oltre il semplice sostegno economico: valorizza l’identità culturale del territorio e promuove la responsabilità sociale d’impresa.

Al centro della piazza, un’importante opera del maestro Andrea Roggi, scultore di rilievo internazionale, noto per la sua capacità di tradurre in materia i valori universali di radici, crescita e futuro. Le sculture di Roggi, esposte in numerose città del mondo, sono inconfondibili grazie all’aspetto di tronchi d’albero in cui le braccia, rivolte verso il cielo, si trasformano in rami di ulivo, le cui foglie sembrano sprigionare energia vitale. L’installazione implementa in maniera significativa l’offerta culturale della città.

“Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come il mondo produttivo possa contribuire alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio in sinergia con la pubblica amministrazione”, dichiara il presidente di Confindustria Caserta, Beniamino Schiavone, sottolineando: “Oggi le aziende hanno una visione rivolta alla responsabilità sociale e partecipano sempre di più al benessere dei lavoratori e della comunità in cui operano. La riqualificazione di piazza Generale Amico è sia un apporto all’offerta artistica e culturale della città che uno stimolo per gli imprenditori a intraprendere azioni di supporto ai territori della nostra provincia”.

“Installare pubblicamente una mia opera a Caserta è per me motivo di profondo orgoglio. In questa città straordinaria, dove la grandezza della Reggia si fonde con una vivace identità culturale, ho trovato ispirazione e accoglienza sincere”, commenta Andrea Roggi. “Il mio desiderio – continua il maestro – è che l’opera possa parlare al cuore di chi la osserva, suscitando emozioni autentiche e trasmettendo un messaggio universale di vita, amore e unione. Un sentito ringraziamento a Confindustria Caserta, e in particolare al dottor Schiavone, per il prezioso sostegno e per aver scelto una mia creazione come dono alla città”.

“Con questa iniziativa – ha spiegato la presidente della commissione straordinaria del Comune di Caserta, Antonella Scolamiero – viene restituita alla città una piazza molto importante, situata in pieno centro, che purtroppo per anni è stata interessata da una condizione di degrado e di abbandono. Ringraziamo Confindustria Caserta per questo atto di sensibilità nei confronti della comunità. Questa opera di riqualificazione, arricchita dall’installazione di un’opera d’arte, rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato nonché un messaggio importante, secondo cui la cultura può essere un elemento di riscatto e crescita per la città”.

L’evento inaugurale si terrà venerdì 30 maggio, alle ore 11. Il programma prevede l’inizio dell’evento presso la sede di Confindustria Caserta, in via Roma 17, e a seguire il taglio del nastro in piazza Generale Amico, con la partecipazione delle autorità civili e militari, della classe imprenditoriale casertana, dell’artista e della cittadinanza.