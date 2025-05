Gricignano, al via iscrizioni a “BarCamp GricInnova”: formazione, soft skills e visione d’impresa per i giovani

Gricignano (Caserta) – Prende ufficialmente il via Gricinnova 2025, il progetto voluto dal Comune di Gricignano di Aversa per accompagnare i giovani tra i 20 e i 35 anni in un percorso di crescita imprenditoriale, orientamento professionale e cittadinanza attiva.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione guidata dal sindaco Vittorio Lettieri, fortemente voluta dalla consigliera delegata alle Politiche Giovanili, Antonietta Oliva, è realizzata con il sostegno della Regione Campania, Sviluppo Campania e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Pensato per stimolare idee, sviluppare competenze e rafforzare il dialogo tra giovani, imprese e istituzioni, Gricinnova si articola in quattro eventi formativi in stile BarCamp, con un linguaggio giovane, interattivo e inclusivo, e si concluderà con una festa pubblica presso la Villa Comunale Mazzoni.

Il calendario degli eventi – 6 giugno, al “Go Center” di Gricignano, in corso Umberto 65: “Idee e bisogni del territorio”; 13 giugno, alla Genesis Group di Teverola: “Identikit dell’imprenditore e soft skills – Conoscersi, sfidarsi, confrontarsi”; 20 giugno, di nuovo al “Go Center”: “Comunicazione e branding”; 27 giugno, nell’aula consiliare del Comune: “Networking e istituzioni”; 4 luglio, festa conclusiva nella villa comunale “Mazzoni”.

Genesis Group partner strategico e sociale – Tra i protagonisti del progetto figura Genesis Group, che ospiterà l’incontro del 13 giugno, nella sua sede all’interno dell’Asi – Area di Sviluppo Industriale di Teverola. L’azienda ribadisce così il proprio impegno verso il territorio e le nuove generazioni, partecipando in qualità di partner strategico e sociale. «Crediamo fortemente nel dovere delle imprese di contribuire alla crescita del territorio e dei suoi giovani. La formazione non è un costo, ma il seme del presente. Se vogliamo vedere crescere imprese sane, dobbiamo coltivare oggi menti curiose e preparate», ha dichiarato Vincenzo De Simone, ceo di Genesis Group. L’evento del 13 giugno sarà una mattinata immersiva, articolata in tre fasi: accoglienza e compilazione dell’identikit dell’imprenditore, rotazione in quattro sale tematiche con workshop sulle competenze chiave e restituzione finale con mappatura grafica personalizzata delle attitudini di ciascun partecipante.

Come partecipare – La partecipazione a Gricinnova è gratuita. Le iscrizioni sono aperte fino al 3 giugno prossimo, con modulo disponibile sul sito del Comune (clicca qui). Le domande, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, potranno essere consegnate a mano presso l’ufficio Protocollo (nella casa comunale in piazza Municipio), o inviate via Pec (all’indirizzo: protocollo@pec.comune.gricignanodiaversa.ce.it), e saranno accettate in ordine di arrivo, con priorità riservata ai giovani Neet.

Contatti – Per aggiornamenti, contenuti esclusivi e per seguire tutte le tappe del progetto, Gricinnova è presente anche sui social: Instagram: @gricinnova; Facebook: @gricinnova; TikTok: @gricinnova.barcamp