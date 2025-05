Aversa, un weekend di creatività con “Artigiani in Piazza”

Aversa (Caserta) – Un’esplosione di manualità, fantasia e condivisione è pronta ad animare il cuore di Aversa: sabato 10 e domenica 11 maggio, piazza Municipio ospiterà Artigiani in Piazza, una fiera dedicata agli hobbisti, ai mercatini artigianali e all’arte nelle sue molteplici forme. Dalle ore 10 alle 22, sarà possibile immergersi in un universo di creatività, tra stand colorati e prodotti realizzati con passione e cura.

Il leitmotiv dell’evento – «Le mani sono gli strumenti più potenti per creare qualcosa di nuovo e unico» – racconta perfettamente lo spirito di questa manifestazione, che punta a esaltare il valore dell’artigianato e delle piccole produzioni manuali. Obiettivo principale è offrire visibilità a chi, nel tempo libero, coltiva passioni trasformandole in opere originali, contribuendo al tempo stesso alla crescita culturale e turistica della città. Tra gli espositori saranno presenti artigiani e creativi con proposte che spaziano dalla ceramica dipinta a mano al legno intagliato, passando per bijoux artigianali, articoli in resina, borse realizzate all’uncinetto o in ecopelle, lampade in ceramica, ricami, dipinti e oggettistica decorativa. Un vero e proprio percorso tra bellezza, tradizione e innovazione, che punta a creare un legame diretto tra chi produce e chi acquista.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Artedonna.ETS con il supporto di Meritocrazia Italia Campania, Croce Rossa Italiana – Comitato di Caserta, Associazione Arma Aeronautica Aviatori d’Italia – Sezione di Aversa Cap. Pil. Nicola Spatarella, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – Sezione di Aversa e Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria – Sezione di Aversa.

Un plauso particolare, da parte degli organizzatori, è andato alle istituzioni cittadine che hanno sostenuto l’evento, in primis al sindaco Francesco Matacena, al vicesindaco Alfonso Oliva, al presidente del Consiglio comunale, Giovanni Innocenti, a tutta la Giunta e ai consiglieri di maggioranza e opposizione. Fondamentale il supporto del Suap, nella persona dell’architetto Andrea Marino, e dei dirigenti Giovanni Gangi e Daniela D’Angelo, oltre al contributo dell’assessore Orlando De Cristofaro e dell’ingegner Ortensio Falco. Un ringraziamento sentito anche alla Questura e alla Polizia Municipale di Aversa per la collaborazione e il presidio dell’area.

L’ambizione è quella di trasformare Artigiani in Piazza in un appuntamento fisso mensile, in grado di rendere Aversa un punto di riferimento stabile per artigiani e appassionati, contribuendo a costruire una rete duratura tra chi fa dell’arte e della manualità una forma espressiva e identitaria.