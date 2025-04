Violenza sessuale su minorenne in discoteca a Baia Domizia: arrestato 17enne di Gaeta

Un ragazzo di 17 anni, di Gaeta, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una coetanea. I carabinieri della tenenza della città del Basso Lazio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della Procura partenopea.

L’indagine ha preso avvio dopo la denuncia della vittima, che lo scorso dicembre aveva partecipato a una serata in discoteca a Baia Domizia, nota località del litorale casertano, nel comune di Cellole. Rientrata a casa con evidenti segni di aggressione fisica e sessuale, la giovane ha trovato il coraggio di raccontare l’accaduto grazie al supporto dei genitori e del personale medico che l’ha assistita.

Le indagini condotte dai carabinieri, sotto il coordinamento della Procura per i Minorenni, hanno portato alla raccolta di elementi probatori ritenuti sufficienti per l’emissione della misura cautelare. Il 17enne è stato trasferito all’Istituto Penale Minorile di Nisida, dove rimarrà in attesa dell’interrogatorio di garanzia. L’inchiesta prosegue per fare piena luce sulla vicenda e accertare ogni responsabilità.