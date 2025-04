Uccide il padre a coltellate per difendere la mamma: arrestato 19enne

Un dramma consumato tra le mura domestiche ha sconvolto la tranquillità di Mezzolombardo, piccolo centro del Trentino settentrionale. Nella notte tra martedì e mercoledì, un giovane di 19 anni, Bojan Panic, ha accoltellato a morte il padre, Simeu Panic, 46 anni, al culmine di un violento episodio familiare. Il ragazzo ha agito per proteggere la madre, vittima – secondo quanto emerso – di ripetuti maltrattamenti da parte del marito.

A lanciare l’allarme sono stati proprio Bojan e la madre, dopo la tragedia avvenuta nell’appartamento dove vivevano anche il fratellino minore. Quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Trento sono arrivati sul posto, l’uomo era già privo di vita, e il figlio, ancora in stato di choc, non ha tentato la fuga. Anzi, è stato lui stesso a riferire ai militari quanto accaduto, ammettendo di aver colpito il padre con un coltello da cucina durante l’ennesimo scatto d’ira nei confronti della madre.

“L’ho fatto per salvarla – avrebbe detto al magistrato durante l’interrogatorio – stava ancora maltrattandola. Ho provato a rianimarlo, ma era troppo tardi”. Il giovane, che studia a Bolzano, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di omicidio volontario. La sua posizione è ora al vaglio della Procura di Trento, che sta cercando di ricostruire nel dettaglio la dinamica e il contesto che hanno preceduto l’omicidio. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, non risultano precedenti interventi delle forze dell’ordine o denunce per violenze domestiche all’interno della famiglia Panic. La madre, infatti, non avrebbe mai segnalato le aggressioni subite, preferendo – come spesso accade in queste dolorose vicende – il silenzio. Un silenzio spezzato tragicamente nella notte.

La famiglia, di origini bosniache, era ben inserita nel tessuto sociale della zona. Arrivati in Trentino oltre dieci anni fa, avevano vissuto inizialmente a Lavis prima di trasferirsi a Mezzolombardo. Il padre, muratore, era conosciuto come un lavoratore riservato. Nessuno, nemmeno tra i vicini, avrebbe immaginato il dramma che si consumava tra le pareti di quella casa.