Rocco Hunt incontra i fan nei centri commerciali campani: in palio biglietti per concerto di Caserta

Rocco Hunt, in occasione dell’uscita del suo nuovo album “Ragazzo di giù”, torna ad abbracciare il suo pubblico con un mini tour firmacopie in tre dei più importanti centri commerciali della Campania. Per questo evento speciale, ancora una volta, la Sony Music sceglie Euronics Tufano come compagno e partner commerciale, affidando alla catena di elettronica di consumo l’organizzazione del mini tour e la vendita dei cd fisici.

Gli eventi si terranno ufficialmente presso i negozi Euronics Tufano dei parchi commerciali “Campania” di Marcianise (Caserta), venerdì 25 aprile, alle ore 17; “Azzurro” di Napoli (zona Fuorigrotta), sabato 26 aprile, alle ore 17; “Maximall” di Pontecagnano (Salerno), domenica 27 aprile, alle ore 17. L’accesso all’evento sarà gratuito e per poter incontrare l’artista basterà acquistare o preordinare il cd presso i negozi Euronics Tufano.

Per tutti i fan sarà anche l’occasione di approfittare della speciale offerta che Euronics Tufano ha riservato ai registrati Star Club: l’album sarà disponibile al prezzo speciale di 9,90 euro presso tutti i punti vendita Euronics Tufano di Campania, Lazio e Calabria.

A presentare i tre eventi ci sarà il carismatico speaker e showman Max Righi che per l’occasione coinvolgerà il pubblico con dei giochi. I vincitori avranno in regalo 2 biglietti per il prossimo concerto di Rocco Hunt a Caserta.