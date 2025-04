Cesa lancia il “facilitatore digitale”: servizi pubblici più semplici e accessibili

Cesa (Caserta) – Cesa continua seguire la strada della digitalizzazione e semplificazione amministrativa, in linea con le esigenze di una società sempre più connessa. Parte ufficialmente il servizio del “facilitatore digitale”, un’iniziativa promossa da Ifel Regione Campania, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, che mira a rendere più semplici e accessibili le interazioni tra cittadini e Pubblica amministrazione.

Nella casa comunale è già operativo un assistente digitale pronto a offrire supporto concreto a tutti coloro che incontrano difficoltà nell’utilizzo dei servizi online. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 15. Inoltre, per chi preferisce una fruizione da remoto, è disponibile il portale regionale www.digitale-facile.regione.campania.it, dove è possibile reperire informazioni e strumenti utili. Il facilitatore digitale avrà il compito di accompagnare i cittadini nell’utilizzo delle piattaforme e degli strumenti digitali della Pa, come lo Spid, l’app IO, “Campania in Salute” e il portale dei servizi sociali del Comune.

“Siamo entusiasti di avviare questo percorso – dichiara il sindaco Enzo Guida – che rappresenta un passo ulteriore verso una maggiore efficienza dei servizi pubblici”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il vicesindaco Giusy Guarino, con delega alla digitalizzazione: “Questo settore è una priorità per la nostra amministrazione. Con il progetto Ifel, ci impegniamo a garantire che i cittadini possano accedere ai servizi pubblici in modo rapido e sicuro, utilizzando le tecnologie più avanzate. Vogliamo costruire un futuro in cui la burocrazia non sia un ostacolo, ma un supporto per la crescita e lo sviluppo della nostra comunità”.