Alife, Comune ottiene finanziamento per isola ecologica

Alife (Caserta) – L’Amministrazione comunale del sindaco Fernando De Felice ottiene il finanziamento per la realizzazione di un’isola ecologica sul territorio comunale. Nell’ambito dei fondi concessi dalla Regione Campania sulla scorta dello screening del fabbisogno di isole ecologiche da parte dei diversi comuni effettuata dalla VII Commissione permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio regionale della Campania e dall’Ente d’Ambito Rifiuti di Caserta, la città di Alife è risultata beneficiaria di un finanziamento di oltre 350mila euro per la costruzione dell’impianto per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti ingombranti differenziati, nel sito di via Perazzeta.

Il progetto, piazzatosi al 15esimo posto su scala provinciale è stato seguito dal consigliere delegato all’Ambiente e all’Ecologia, Sisto Tartaglia, segnando un primo passo importante lo scorso mese di ottobre, quando il Comune ha acquisito al proprio patrimonio un’area già parzialmente predisposta di circa 3000 metri quadrati; ora, a distanza di pochi mesi, arrivano anche le risorse necessarie per realizzare l’isola ecologica e garantire un servizio importantissimo all’intera cittadinanza.

“L’isola ecologica rappresenta uno dei principali punti programmatici per la nostra maggioranza ‘Svolta per Alife’, sin dal primo momento abbiamo lavorato, con in testa il consigliere delegato Sisto Tartaglia, al miglioramento del ‘porta a porta’ e all’incremento della percentuale di differenziata, passata in meno di due anni dal 50% al 65%. Ora il finanziamento ottenuto per la realizzazione dell’isola ecologica, grazie alle giuste sinergie istituzionali con Regione ed EdA, ci consentirà di poter mettere a disposizione della comunità un ulteriore servizio primario e ridurre il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti nelle aree periferiche della città”, dichiara il sindaco De Felice.

“La realizzazione di un’isola ecologica è un risultato importantissimo attesa da decenni che solo oggi si concretizza grazie alla nostra Amministrazione comunale che è stata attenta e pronta a cogliere l’opportunità del finanziamento regionale. Del resto, l’entrata in funzione dell’impianto di stoccaggio darà la possibilità di incrementare da subito la raccolta degli ingombranti nel centro cittadino come nelle frazioni e nelle aree rurali e periferiche di Alife”, afferma il consigliere delegato al ramo Tartaglia.