Autoarticolato contro guardrail nel Casertano: conducente estratto dalle lamiere

Notte di paura lungo la Strada Statale 6, nel tratto che collega San Pietro Infine con Isernia, al confine tra Campania e Molise, dove un grave incidente ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorritori. Erano circa le 00:30 quando una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Teano, è stata allertata per un sinistro stradale nel territorio del comune casertano.

Giunti sul posto, i caschi rossi sono trovati di fronte a uno scenario critico: un autoarticolato, per cause ancora in fase di accertamento, aveva perso il controllo e terminato la sua corsa contro il guardrail, finendo all’esterno della carreggiata. Fortunatamente, l’incidente non ha coinvolto altri veicoli, ma il conducente del mezzo pesante è rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo.

Con grande professionalità e tempestività, i soccorritori hanno avviato le operazioni di estrazione, liberando l’uomo e affidandolo alle cure dei sanitari del 118, intervenuti prontamente per prestare assistenza. Nel frattempo, le operazioni di recupero del mezzo pesante hanno richiesto un dispiegamento di forze significativo: tre autogrù sono state mobilitate, una dal comando di Caserta, una da quello di Isernia e un’altra appartenente a un servizio di soccorso stradale. Le manovre di rimozione del mezzo, rese ancor più complesse dalla fuoriuscita di carburante dal serbatoio, si sono protratte fino alle prime luci dell’alba, concludendosi intorno alle 5:30.

L’incidente ha causato disagi alla circolazione, ma grazie all’efficienza degli operatori, la situazione è stata gestita senza ulteriori conseguenze. Restano ora da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del veicolo, mentre si attende il rapporto ufficiale delle autorità competenti.