Carnevale a Macerata Campania 2025: il grande ritorno de “I 12 mesi a cavallo”

Macerata Campania si prepara a vivere un Carnevale indimenticabile, carico di colori, tradizione e spettacolo. Quest’anno spicca il ritorno della rappresentazione de “I 12 mesi a cavallo”, un rito antico che affonda le sue radici nella civiltà contadina e che, seppur un tempo molto diffuso nel Sud Italia, con il passare degli anni è andato quasi perduto. A riportarlo in vita, dopo decenni di assenza, sono stati la Pro Loco “Vivere a Caturano”, presieduta da Agnese Vetrella, e Nicola Piccerillo, che ha curato la direzione artistica dell’evento.

Il Carnevale di Macerata Campania prenderà il via domenica 2 marzo con una giornata dedicata all’allegria e al divertimento per grandi e piccini. La mattina sarà inaugurata da una grande sfilata in maschera, che partirà alle 9.30 dal parco giochi “Di Mauro” e attraverserà le vie Rovereto, Mazzini, Albana, piazza Crocifisso, Martiri di Cefalonia, Garibaldi, Borsellino, accompagnato dalla vivace esibizione delle majorette dell’Istituto comprensivo cittadino. Un tripudio di musica, costumi e sorprese attenderà i bambini lungo il percorso, mentre un delizioso buffet, curato dalla “Pasticceria F.lli Visconte”, accoglierà i partecipanti.

Nel pomeriggio, l’atmosfera festosa continuerà in piazza De Gasperi, dove, a partire dalle 15, i più piccoli potranno divertirsi tra animazioni, pop corn, zucchero filato e crepes, in un tripudio di dolcezza e spensieratezza. Ma ogni Carnevale che si rispetti ha anche il suo epilogo, e alle 16 sarà il momento della “Morte di Carnevale”. Un “corteo funebre” partirà da piazza De Gasperi per raggiungere piazza De Michele, dove l’associazione “La Barca di Teseo” metterà in scena una suggestiva rappresentazione teatrale accompagnata da uno spettacolo musicale, chiudendo la giornata con un tocco di ironia e tradizione.

Martedì 4 marzo sancirà il ritorno dello storico rito de “I 12 mesi a cavallo”. A partire dalle 15, la città si animerà con una sfilata che attraverserà le strade principali, riportando in scena un’antica usanza che celebra il trascorrere delle stagioni con una coinvolgente rappresentazione teatrale equestre. Si comincerà in piazza Crocifisso e, continuando lungo le vie Albana, Mazzini, Rovereto, Isonzo, si terrà una seconda esibizione in piazza Medjugorje, per proseguire lungo le vie Verdi, Gobetti, Puccini, Vescovo Mincione, Santo Stefano ed Elena, e culminare in un gran finale in piazza De Gasperi, tra coriandoli, balli e musica.