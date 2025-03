Aversa, al Liceo Cirillo il “Certamen Ciceronianum” dedicato al professor Giuseppe Pompella

Aversa (Caserta) – Attesa con entusiasmo da mesi, ha riscosso grande successo la 14esima edizione del Certamen Ciceronianum Normanno, promosso dal Liceo Classico e Musicale “Cirillo” di Aversa quale unico agone della Campania intitolato al grande autore latino. Dedicata fin dalla sua istituzione alla memoria del compianto professor Giuseppe Pompella, uno dei grandi maestri del Liceo aversano, la competizione è divenuta ormai l’evento principe dell’intero anno scolastico del Cirillo e di fondamentale importanza anche per l’intera cittadina, a tal punto da ricevere la sponsorizzazione, oltre che del Comune aversano, di enti culturali di alto livello, come l’Università “Vanvitelli”, il Rotary Club di Aversa “Terra Normanna”, la Rete Nazionale dei Licei Classici e le associazioni “Soroptimist” e “Alumni”.

La gara ha avuto inizio alle ore 9,15 di venerdì 28 marzo e protagonista assoluto ne è stato naturalmente l’oratore Marco Tullio Cicerone, il grande filosofo e politico romano, le cui opere restano un caposaldo della Letteratura europea e mondiale per il loro stile e gli ideali proposti in un’epoca di forte conflitto sociale. Per un massimo di cinque ore gli studenti e le studentesse – circa 80 tra interni ed esterni -, frequentanti il quarto o il quinto anno di superiori, si sono cimentati nella traduzione in italiano e nel commento storico-linguistico di un passo del terzo libro delle Tusculanae disputationes scelto per la rilevanza del messaggio veicolato, la tematica consolatoria della sopportazione del dolore.

Come da svariati anni, anche questa edizione ha fatto registrare una massiccia affluenza di concorrenti provenienti da numerosi istituti scolastici, che hanno aderito all’iniziativa permettendo ai propri discenti (per un massimo di 3) di partecipare all’agone letterario, che nasce per promuovere le eccellenze dei ragazzi campani e italiani, che riescono ancora a emozionarsi davanti alla modernità della speculazione filosofica di Cicerone. I valenti studenti sono giunti ad Aversa da tanti licei non solo della provincia di Caserta, ma anche dal napoletano e da altre regioni, come il Lazio e la Puglia.

Durante la mattinata, mentre gli studenti erano impegnati in aula magna per la prova, i relativi docenti accompagnatori, guidati dai professori Soreca e Pirozzi, hanno avuto il piacere di esplorare il centro storico aversano e, in particolar modo, la chiesa di San Francesco e l’ex Opg “Saporito”, dove sono stati accolti con gentilezza e cordialità dal personale della struttura, che li ha condotti nella visita del ricco museo criminologico. Nel lungo pomeriggio, poi, la Commissione, presieduta per la prima volta dal professor Daniele Di Rienzo, stimato ricercatore di Lingua e Letteratura Latina della “Federico II”, ha corretto gli elaborati senza sosta fino a decretare gli studenti vincitori.

Nella mattina di sabato 29, invece, si è svolta la cerimonia di premiazione presso l’Aula Magna “Santulli” della sede centrale di via Corcioni, gremita di una folta platea di studenti, docenti e cittadini aversani. A fare gli onori di casa la professoressa Sabrina Romano, che, dopo aver dato il benvenuto al pubblico, ha ceduto la parola al preside Izzo per il suo indirizzo di saluto. Sono intervenuti quindi i vari ospiti, tra cui il sindaco Francesco Matacena e Alessandro Caputo, tesoriere della sezione Rotary di Aversa, che hanno tutti sottolineato l’importanza dell’evento che premia le giovani eccellenze e valorizza la cultura classica nell’intero agro aversano.

Centro della manifestazione è stata poi la ricca e interessante Lectio Magistralis tenuta dal professor Daniele Di Rienzo, apprezzato studioso – tra i tanti suoi interessi – anche di Cicerone, di cui ha recentemente pubblicato l’edizione italiana commentata degli Academica. Nella sua conferenza il docente fridericiano ha dapprima esposto con chiarezza “il metodo filosofico” dell’Arpinate, per poi concentrare maggiormente la sua relazione sul brano oggetto della gara, riuscendo sapientemente a coinvolgere e interessare principalmente i giovanissimi allievi presenti.

È giunto quindi il momento della premiazione degli studenti individuati dalla Commissione, composta, oltre che dal professor Di Rienzo, dal preside Tommaso Zarrillo e dai docenti D’Auria, Corrente, Coppola, Simonelli e Vaccaro. Il podio è stato assegnato (in ordine dal primo al terzo posto) a Carmen Ponari del Liceo Cirillo, a Fausto Casale del Liceo Sannazzaro di Napoli e ad Alessandra Di Ronza del Cirillo. Tre le menzioni d’onore conferite dalla Commissione per gli elaborati che si sono distinti “per il loro valore e merito”: Illya Yatsun del Liceo Carducci di Cassino, Amalia Lavino e Gabriella del Pozzo, entrambe del Cirillo. Infine, dopo aver espresso i complimenti del Liceo normanno ai ragazzi premiati e aver ringraziato le scuole partecipanti, la professoressa Romano ha congedato tutti gli intervenuti dando appuntamento alla prossima edizione del 2026.