Sicurezza in treno, arriva il controllore con bodycam

L’era della sicurezza ferroviaria entra in una nuova dimensione, dove tecnologia avanzata e prevenzione si fondono per tutelare passeggeri e personale. Trenitalia, con il supporto della sua divisione FS Security, sta implementando un sistema di sicurezza all’avanguardia che va oltre la tradizionale videosorveglianza.

Bodycam: occhi elettronici a difesa del personale – Dopo una fase di test in Emilia-Romagna, le bodycam, piccole videocamere indossabili, diventeranno un elemento standard per il personale viaggiante in Liguria, Toscana, Piemonte, Puglia e Lombardia. Questi dispositivi, con un’autonomia di 12 ore e una memoria di 64 gigabyte, rappresentano un deterrente contro aggressioni e comportamenti violenti. Il capotreno, informando i passeggeri della presenza della bodycam, potrà attivare la registrazione in caso di necessità, fornendo prove video alle forze dell’ordine per eventuali indagini.

Intelligenza artificiale: un alleato predittivo – L’IA entra in scena per anticipare e prevenire situazioni critiche. Grazie all’analisi dei dati e delle immagini delle telecamere di sorveglianza, l’IA è in grado di rilevare comportamenti anomali e generare alert in tempo reale, consentendo un intervento tempestivo.

FS Security: il guardiano dei binari – La nuova divisione FS Security, con il compito di proteggere passeggeri, personale e beni aziendali, dispiegherà il suo personale sui treni con bodycam, affiancando i capitreno nelle tratte più a rischio. Questi agenti di sicurezza, in stretto coordinamento con le forze dell’ordine, rappresentano un ulteriore baluardo contro la criminalità.

Un sistema integrato per una sicurezza a 360 gradi – Le bodycam e l’IA sono solo una parte di un sistema di sicurezza integrato che comprende: Videosorveglianza potenziata: tutti i nuovi treni regionali sono dotati di telecamere che trasmettono immagini in tempo reale sui monitor di bordo e alle sale operative. Sorveglianza rafforzata nelle stazioni: aumento del personale di sicurezza, installazione di tornelli e monitoraggio costante delle aree a rischio. Formazione continua del personale: corsi di aggiornamento per gestire situazioni di emergenza e interazione con passeggeri difficili. Campagne di sensibilizzazione: iniziative per promuovere comportamenti responsabili e rispetto del personale ferroviario.

Risultati incoraggianti e prospettive future – Le misure adottate hanno già prodotto risultati tangibili, con una diminuzione delle aggressioni (-11% nel 2024 e -47% nel primo mese del 2025) e dei vandalismi (-42%). Trenitalia continua a investire in nuove tecnologie e strategie per migliorare ulteriormente la sicurezza, con l’obiettivo di creare un ambiente di viaggio sicuro e sereno per tutti.