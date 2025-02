Crisi d’impresa, De Gennaro: “Rapporto tra banche e imprese in crisi è un tema centrale”

Napoli – “Il rapporto tra banche e imprese in crisi è un tema centrale nell’attuale panorama economico e giuridico, soprattutto alla luce delle novità introdotte dalla composizione negoziata della crisi. Bisogna porre l’accento su diversi aspetti tra i quali quello relativo alla responsabilità delle banche per il mancato finanziamento di imprese in crisi. Un argomento che merita particolare attenzione, poiché potrebbe definire nuove linee di responsabilità per gli istituti di credito”. Lo ha dichiarato Livia De Gennaro, magistrato della VII sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli, autrice del libro “Creditori finanziari e banche nella composizione negoziata”, nel corso del convegno “Banche e crisi d’impresa: il ruolo del sistema creditizio nella composizione negoziata”, promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli e dall’Ordine degli avvocati di Napoli.

A fare gli onori di casa Eraldo Turi, presidente dell’Odcec di Napoli, che ha evidenziato “l’importanza di un approccio costruttivo da parte delle banche nella composizione negoziata della crisi. Il loro coinvolgimento può rappresentare un punto di svolta per le imprese con deficit patrimoniali ed economici. Il ruolo delle banche è cruciale attraverso il supporto finanziario e la mediazione di un esperto, molte imprese possono risollevarsi. È fondamentale che il sistema creditizio collabori in modo proattivo, anche attraverso l’erogazione di nuova finanza con l’autorizzazione del tribunale”.

Per Maurizio Corciulo, consigliere delegato dell’Odcec partenopeo: “L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto su un tema cruciale per il futuro del tessuto imprenditoriale italiano. L’auspicio è che il dialogo tra imprese, professionisti e sistema bancario possa evolversi verso una maggiore sinergia, nell’interesse dell’economia del Paese. Storicamente, gli istituti di credito sono tra i principali creditori delle imprese in difficoltà, ma spesso si mostrano restii a sedersi al tavolo delle trattative. La sfida principale per il settore bancario è quella di bilanciare tra il rischio di una concessione abusiva del credito e la necessità di supportare aziende che possono ancora essere salvate”.

Secondo Matteo De Lise presidente nazionale di Aiecc (Associazione italiana Esperti in Composizione della Crisi), “il volume di Livia De Gennaro rappresenta uno strumento prezioso per comprendere meglio le dinamiche del rapporto tra banche e imprese nel contesto del Codice della Crisi. Spesso ci troviamo di fronte a interlocuzioni difficili con il sistema bancario, che non sempre recepisce l’importanza di un atteggiamento collaborativo. Ci auguriamo che da questo studio emergano nuove prassi operative, utili sia ai professionisti che agli istituti di credito”.

Immacolata Vasaturo, giudice tributario e presidente del collegio dei revisori dei conti dell’Odcec di Napoli, ha evidenziato i progressi compiuti, soprattutto nella gestione dei crediti garantiti da Mediocredito Centrale e SACE: “Questi enti, inizialmente più rigidi, hanno compreso l’importanza di valutare le proposte transattive in maniera più flessibile, dato che spesso l’alternativa liquidatoria non è vantaggiosa né per le banche né per il sistema economico nel suo complesso”.

Secondo Ciro Esposito, presidente della Commissione Diritto della Crisi di Impresa dell’Odcec di Napoli, “la dottoressa De Gennaro, nel suo libro, analizza l’evoluzione dell’articolo 2086 del Codice Civile e il suo impatto sulla gestione d’impresa, evidenziando il ruolo degli amministratori, degli organi di controllo e dei soci nella tutela della stabilità aziendale. In particolare, affronta il ‘dilemma del banchiere’, ovvero il rischio tra la concessione abusiva di credito e l’interruzione improvvisa del finanziamento a imprese in difficoltà. La Cassazione, dal 2021, ha chiarito che il finanziamento a un’impresa in crisi è legittimo solo se finalizzato a un concreto piano di risanamento. In caso contrario, si configura come concessione abusiva di credito, con conseguenze giuridiche rilevanti. Inoltre, ha elevato il tema della concessione del credito a questione di ordine pubblico, impedendo la restituzione di finanziamenti predatori e responsabilizzando le banche nel caso di interventi eccessivamente invasivi. Il libro propone una soluzione innovativa: anziché favorire l’inadempimento al disposto dell’art 2086 le banche dovrebbero indurre all’adempimento e condizionare i finanziamenti all’adesione dell’imprenditore alla composizione negoziata della crisi d’impresa, garantendo un processo trasparente e orientato alla prevenzione delle difficoltà aziendali”.

Hanno introdotto i lavori Lucia Di Lauro (consigliere delegato Odcec Napoli) e Stefania Armiero (consigliere Coa Napoli). Le relazioni sono state affidate a Gian Piero Scoppa, presidente della VII Sez. Civile del Tribunale di Napoli (Il ruolo del giudice nella valutazione del contegno del sistema bancario), Loredana Ferrara, magistrato della VII Sez. Civile del Tribunale di Napoli (La rinegoziazione dei contratti bancari), Marco Pugliese, magistrato della VII Sez. Civile del Tribunale di Napoli (Il dilemma del banchiere), Eduardo Savarese, docente all’Università degli studi di Napoli “Federico II” (La partecipazione delle banche alle trattative), Ilaria Grimaldi, magistrato del Tribunale delle imprese di Napoli, (Concessione abusiva e responsabilità degli amministratori ), Salvatore Sanzo, avvocato del foro di Milano (L’evoluzione della condotta delle banche nella cnc), Fabrizio Di Marzio , decente all’Università G. D’Annunzio Chieti Pescara (Il ruolo delle banche nella crisi di impresa) e Antonio Caiafa, docente all’Università Lum di Bari (La concessione abusiva di credito).