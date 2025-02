Castel Volturno, “Donne e Tartarughe”: torna il workshop dell’associazione Elsa

Castel Volturno (Caserta) – Domenica 2 marzo ritorna in Campania la seconda edizione del workshop “Donne e Tartarughe”, un evento unico in Italia organizzato dall’associazione Elsa, che riunisce ricercatrici e professioniste impegnate nella conservazione delle tartarughe marine. L’incontro, che rappresenta un’occasione straordinaria per approfondire le ultime ricerche scientifiche e discutere le strategie più efficaci per la tutela della Caretta caretta, si terrà, dalle ore 9, al Centro di Aggregazione in via Nicolò Macchiavelli.

Un appuntamento nazionale per la tutela delle tartarughe marine simbolo dei nostri mari, purtroppo ancora a rischio estinzione, a cui prenderanno parte ricercatrici da anni impegnate sul tema della biodiversità. Le esperte riporteranno i dati scientifici raccolti in questi due anni e le azioni da mettere in campo per la tutela di questo meraviglioso animale e della biodiversità marina. Durante il workshop saranno affrontati temi cruciali quali: il monitoraggio e la protezione dei nidi di tartaruga marina; la collaborazione tra enti di ricerca, associazioni locali e reti nazionali; l’educazione e la sensibilizzazione come strumenti di conservazione.

Interverranno: Monica Francesca Blasi, ricercatrice e fondatrice di Filicudi WildLifeConservation; Sandra Hochscheid, ricercatrice Senior, Dipartimento Conservazione Animali Marini e Public Engagement, Stazione Zoologica Anton Dohrn (Napoli); Daniela Freggi, biologa, associazione Caretta Caretta, Lampedusa Turtle Rescue; Chiara Mancino, ricercatrice presso l’Università La Sapienza di Roma e Referente Scientifico di Tartapedia; Luana Papetti, direttore scientifico del Centro di Primo Soccorso Tartarughe Marine Grosseto e Curatore del progetto “tartAmare”; Laura Pireddu, responsabile del Centro Recupero Animali Marini del Parco Nazionale dell’Asinara e presidente dell’associazione Crama; Valeria Angelini, biologa, referente settore Educazione e Scientifico di Fondazione Cetacea; Tania Il Grande, vice presidente Blue Conservancy e responsabile Area Ricoveri del Crtm di Brancaleone; Simona Zirletta, Regione Lazio – Rete TartaLazio; Teresa Malito, Caretta Calabria Conservation; Daniela Guariglia, Circolo Legambiente Cilento Mediterraneo.

“Donne e Tartarughe” non è solo un workshop scientifico, ma un momento di confronto e di ispirazione, dove la ricerca si intreccia con l’impegno per la sostenibilità e l’uguaglianza di genere”, spiegano gli organizzatori. L’evento è aperto a ricercatori, studenti, appassionati di conservazione ambientale e a chiunque voglia saperne di più sul mondo delle tartarughe marine e sull’impatto positivo che una rete di esperte può produrre, facendo la differenza. La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso, è necessario pertanto registrarsi compilando il form al seguente link: clicca qui