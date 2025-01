Assalto al treno Circumvesuviana con tifosi del Sorrento. Eav: “Agguato terroristico”

Lancio di pietre, bottiglie, bastoni ed altri oggetti contro i vetri del treno, con fumogeni accesi e gettati all’interno del convoglio: ci sono stati momenti di paura ieri sera, attorno alle 20.10, alla stazione della Circumvesuviana di via Nocera, a Castellammare di Stabia. Ad entrare in azione alcune decine di persone, molte con i volti travisati. Obiettivo del raid sarebbe stato un gruppo di tifosi del Sorrento di ritorno dalla vittoriosa trasferta di Torre del Greco, dove gli ospiti hanno sconfitto per 2-0 la Turris, in una partita del campionato di serie C.

Pur con evidenti danni alla struttura e ai finestrini, il treno – che in via straordinaria era stato fatto fermare alla stazione di Torre del Greco, per recuperare i tifosi all’uscita dello stadio ‘Liguori’ – è riuscito a ripartire e a raggiungere la stazione di Sorrento. Da quanto si apprende vi sarebbero un paio di feriti tra i supporter che occupavano il convoglio, ma nessuno avrebbe riportato gravi conseguenze. Dopo la partita persa dalla squadra di casa, la tensione tra le opposte tifoserie è subito salita alle stelle, ma le forze di polizia sono riuscite ad evitare contatti e, anche in seguito, hanno impedito che la situazione degenerasse.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, costantemente informato dell’evolversi della situazione, ringrazia le forze dell’ordine per il loro “tempestivo e risolutivo” intervento. Sull’episodio è intervenuto anche il presidente di Eav Umberto De Gregorio che ha parlato di “agguato terroristico” e ha annunciato un vertice col prefetto di Napoli Michele Di Bari, sempre domani, per chiedere maggiori controlli sui treni della Circumvesuviana.

“Siete solo dei delinquenti! Non definitevi tifosi, non siete cittadini di Castellammare di Stabia. Quanto accaduto alla stazione della Circumvesuviana di via Nocera è un gesto ignobile, che non ammette scusanti, che va condannato senza mezzi termini. Questi sono atti perpetrati da chi ha scelto la violenza, infangando il nome della nostra città”. Non usa mezzi termini il sindaco di Castellammare di Stabia (Napoli), Luigi Vicinanza, che affida ai social il suo commento a quanto accaduto nella serata di ieri. “L’agguato avvenuto ieri sera, ai danni dei tifosi del Sorrento, è inqualificabile. Il calcio non c’entra nulla con questo episodio, che ha visto da una parte veri e propri delinquenti, lontani anni luce dai valori e dallo spirito dello sport, dall’altra nostri concittadini animati unicamente dalla passione per la propria squadra, cui va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Mi auguro che le indagini, subito avviate dalla polizia, portino ad identificare i responsabili, e che scene di violenza come queste non si debbano più ripetere”. Così il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola.

Intanto, i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal e Confail hanno proclamato uno sciopero di 4 ore del personale Eav per domani, martedì 28 gennaio, dalle 8.20 alle 12.20. Lo sciopero riguarderà tutti i servizi della rete Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania. IN ALTO IL VIDEO