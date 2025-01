Cesa, Banco Alimentare per 100 famiglie in difficoltà: richieste fino al 27 gennaio

Cesa (Caserta) – Approvato dalla giunta comunale il nuovo bando per il banco alimentare 2025. Il progetto denominato “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, è tenuto in collaborazione con l’Associazione Banco Alimentare Campania Onlus, mediante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa.

“Il programma prevede la possibilità di fornire a circa 100 nuclei familiari residenti, che versano in condizioni di disagio economico, un sostegno attraverso l’erogazione di un pacco mensile, contenente prodotti alimentari, per il periodo gennaio-dicembre (escluso agosto), che saranno distribuiti dai volontari della protezione civile”, ricorda il vicesindaco Giusy Guarino, delegata ai Servizi sociali.

Il termine di presentazione delle domande è lunedì 27 gennaio. Dopo la presentazione delle istanze, l’ufficio servizi sociali provvederà a redigere apposita graduatoria. L’apposito modello di domanda per la presentazione della richiesta è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali ed è inoltre scaricabile dal sito www.comune.cesa.ce.it.