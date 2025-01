Anna Borsa uccisa dall’ex compagno in salone nel Salernitano: condannato all’ergastolo Alfredo Erra

Uccise la sua ex compagna in un negozio di parrucchieri a Pontecagnano Faiano (Salerno) nel quale la 30enne lavorava. Oggi la Corte di Assise di Salerno La Corte di Assise di Salerno ha condannato all’ergastolo Alfredo Erra, 42 anni, che il primo marzo 2022, non rassegnandosi alla fine della relazione, mise fine alla vita di Anna Borsa. I giudici, accogliendo in pieno la richiesta della Procura, hanno riconosciuto tutte le aggravanti, inclusa la premeditazione.

“Giustizia è fatta. Non ce la riporterà indietro, ma nella giustizia abbiamo sempre creduto”, scrive sui social l’associazione “Anna Borsa”, fondata dal fratello Vincenzo per onorare il ricordo di sua sorella e per promuovere l’impegno contro la violenza sulle donne.

L’omicidio – Intorno alle 9 l’uomo faceva irruzione nel salone di bellezza, in via Tevere, armato di pistola, esplodendo numerosi colpi: uno raggiungeva Anna alla testa, mentre un altro feriva alla spalla un altro uomo presente nel negozio, condotto in ospedale ma non in pericolo di vita. I carabinieri avviavano subito la caccia al sospettato che, ancora armato, si era dato alla fuga. Nel primo pomeriggio l’omicida veniva arrestato vicino Salerno, nell’area di servizio della stazione di San Mango Piemonte, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, individuato da una pattuglia della Polizia stradale di Eboli in evidente stato confusionale. L’omicida, nonostante la relazione sentimentale si fosse interrotta da circa otto mesi, continuava a perseguitare Anna per convincerla a ritornare con lui.