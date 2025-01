Capua – Santa Maria CV, il 2 febbraio ingresso gratuito all’Anfiteatro e al Museo Archeologico

Domenica 2 febbraio, la Direzione Regionale Musei Nazionali della Campania, insieme alla Direzione dell’Anfiteatro Campano e del Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Capua di Santa Maria Capua Vetere, aderisce alla “Domenicalmuseo” con l’apertura ad ingresso gratuito dei siti del circuito.

I visitatori avranno l’occasione di vivere la ricchezza archeologica custodita dall’Anfiteatro di età imperiale, dai resti dell’Anfiteatro repubblicano, dal Museo dei gladiatori e dal Museo archeologico nazionale dell’antica Capua di Santa Maria Capua Vetere, in un connubio assoluto che lega il territorio alla sua comunità, frutto di una storia lunga, suggestiva e affascinante.

La Direzione dell’Anfiteatro Campano e del Museo, come di consueto, proporrà attività ed eventi che, confidando nella crescente consapevolezza del ruolo del patrimonio culturale dell’antica Capua nello sviluppo sostenibile ma anche nel rafforzamento del senso di appartenenza dei pubblici, mantengano viva la memoria con il trasferimento di valori e conoscenze.

Alle ore 11 l’Associazione Musicale “G.B. Pergolesi”, con la direzione artistica del maestro Flavia Salemme, presenterà al museo l’ensemble di clarinetti “Quartetto Quantico” a cura di Maria Apuzzo (clarinetto piccolo e I clarinetto), Vincenza Fiorillo (secondo clarinetto), Maria Giannotti (clarinetto basso) e Sabrina Mercurio (clarinetto alto in Mi b) con musiche di Fraioli, Piazzolla, Iturralde, Penella, Ratti e Bassi (solista Gaetano Apicella). A grande richiesta sarà possibile ammirare ancora “La memoria restituita. Mostra di reperti sequestrati”, organizzata dalla Procura, in collaborazione con il Tpc, curata per la parte scientifica dalla direzione del Museo e prorogata fino a marzo, grazie alla continua affluenza di visitatori e alla premiante eco mediatica, che ha varcato anche i confini nazionali.

Antonella Tomeo, direttore del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua, del Mitreo e dell’Anfiteatro, commenta il programma delle attività: “Il suggestivo percorso all’interno del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua, del Museo dei gladiatori e dell’area archeologica dei due Anfiteatri permette di vivere esperienze coinvolgenti, sensibilizzando al contempo alla partecipazione culturale. Stimoliamo nei giovani la curiosità di conoscere sempre più approfonditamente il Circuito archeologico nazionale dell’antica Capua e i luoghi della cultura in cui vivono, con iniziative mirate che valorizzino la bellezza e la straordinarietà del nostro territorio”.

BIGLIETTI GRATUITI – Si ricorda che l’erogazione del biglietto gratuito potrà essere effettuato esclusivamente presso la postazione totem situata nell’ex Biglietteria dell’Anfiteatro campano e presso il Museo archeologico nazionale dell’antica Capua, oppure in modalità on line cliccando sui seguenti link: Anfiteatro oppure Museo.

ORARI DI APERTURA DI FEBBRAIO – Anfiteatro campano ore 9:00/16:30, Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Capua ore 9:00/18:30

INDIRIZZI – Anfiteatro campano, piazza Adriano, 36 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE), mail: drm-cam.museoanticacapua@cultura.gov.it – Museo Archeologico dell’Antica Capua, via Roberto D’Angiò, 44 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE), mail: drm-cam.museoanticacapua@cultura.gov.it

Sito web: https://museicampania.cultura.gov.it – Facebook:@anticacapuacircuitoarcheologico – X:@museosmcv – Instagram:@drmcam.museoanticacapua APP: E’ possibile scaricare su Applestore e Googleplay l’App “Santa Maria l’Antica Capua”.