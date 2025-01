Aversa, Diana respinge accuse su bando “Bici in Comune”: “Ritardi causati da burocrazia”

Aversa (Caserta) – L’assessore Olga Diana interviene sulla questione del bando “Bici in Comune”, andato sfumato a causa di ritardi burocratici. Amarezza, da parte dell’esponente della Giunta, per la mancata partecipazione al progetto promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani.

“Già nei mesi scorsi mi ero messa al lavoro per far sì che la città di Aversa potesse cogliere l’occasione partecipando anche al bando”, dichiara Diana, sottolineando come fosse già pronto un progetto elaborato da professionisti del settore, che avrebbe integrato quello già approvato da Air Campania per 85 bici elettriche. “Purtroppo, però, spesso siamo costretti a fare i conti con la leziosità della burocrazia. Le ripetute modifiche richieste alla delibera da parte della segretaria comunale hanno dato vita a un continuo rimbalzare della documentazione, rendendo impossibile il deposito del progetto elaborato dall’Assessorato da me rappresentato nei termini previsti”, afferma con rammarico l’assessore.

“Evidente e profonda la mia amarezza. Ci metto sempre la faccia. Sono sempre aperta al dialogo e, troppo volte, il ruolo mi porta a dover assorbire in silenzio colpi assestati ad arte che, però, non merito di ricevere”, aggiunge Diana che respinge le accuse giunte all’indirizzo dell’amministrazione Matacena: “Ho sentito aggettivare la nostra Giunta in modo ingeneroso e fuori luogo. Toni chiaramente forzati dalla semplice volontà di ‘andare contro’. Ingenerosi nei confronti di chi, come me, ogni giorno scende in strada, si sporca le mani, si mette in gioco e cerca di fare sempre il meglio per la mia città”.

“L’auspicio è che si possa lavorare serenamente, coscienti che ‘fare opposizione’ significhi lavorare insieme, osservando le cose da diversi punti di vista e, per questo, contribuire a rendere l’azione amministrativa più efficiente”, conclude l’assessore.